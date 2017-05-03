Как правильно выбрать виброплиту



В процессе благоустройства ландшафта, уплотнения и выравнивания поверхности грунта сложно обойтись без виброплиты. Этот инструмент применяется при проведении подготовительных работ и после укладки некоторых материалов на основание. При выборе вибромашин необходимо ориентироваться на несколько важных параметров этого вида оборудования.

Нужно отдавать предпочтения устройствам из чугуна, способного выдерживать высокие нагрузки. Но этот материал весьма хрупок, поэтому от самых дешевых моделей стоит отказаться, поскольку не исключено, что они производились без соблюдения необходимых норм. Рекомендуется приобретать аппараты, производители которых не избавляют потребителя от гарантий на свою продукцию. Чтобы избежать прилипания грунта необходимо приобрести виброплиту , рабочая поверхность которой имеет подходящую геометрию.

Визуально устройство должно иметь надежное крепление виброузла к самой плите. Перед покупной нужно узнать у продавца, имеет ли конкретная модель защиту от воздействия грязи на сальники. Двигатель виброплиты может быть электрическим, бензиновым или работающим на тяжелом топливе. Нужно учитывать, что аппараты с электрическими моторами стоят дешевле, но менее удобны в использовании из-за необходимости подключения через сетевой шнур и зачастую не такие мощные, как бензиновые и дизельные аналоги.

Модели, работающие на тяжелом топливе, отличаются низким расходом и высоким уровнем надежности, что сказывается на их значительной стоимости. Бензиновые варианты привлекают простотой обслуживания и наличием большого количества виброплит различной стоимости. Они получили наиболее широкое распространение.

В процессе работы с асфальтом потребуется использование системы орошения. При работе с плиткой не обойтись без специального коврика. Эти аксессуары необходимы для легкого и безопасного для покрытия передвижения виброплиты по поверхности. Для выравнивания ландшаяфта достаточно моделей весом около 75 кг. Для работы с асфальтом или основаниями фундаментов нужно выбирать сверхтяжелые изделия.