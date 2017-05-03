Строительство из металлоконструкций



Металлоконструкции используются в строительстве зданий очень давно, но в России их стали широко применять, начиная с восьмидесятых годов ХХ века. Десятилетие спустя в российское строительство пришли, стали массово применяться современные западные технологии возведения зданий, что позволило значительно улучшить качество производства строительных металлоконструкций.

У металлоконструкций есть следующие преимущества:

Небольшой вес. За счет высокой прочности металла здания, построенные на металлическом каркасе, имеют меньший вес, нежели такое же здание с железобетонной основой. Современные алюминиевые сплавы превосходят по соотношению прочностьвес любые аналоги.

Непроницаемость. Металл абсолютно непроницаем для газов и жидкостей. Герметичность стыков, там где она необходима, обеспечивается сваркой.

Простой ремонт. Замена или усиление ослабленного участка металлоконструкций обходится относительно недорого, требует минимального времени.

Металлоконструкции используются в строительстве самых разнообразных зданий: от навеса возле дома, до небоскребов. Проектированием и строительством различных зданий из металлоконструкций в Твери и области занимается фирма ООО «СтройМеталл». На сайте stroimetall.ru вы можете ознакомиться с ценами на работы, увидеть фото построенных компанией зданий. Металлоконструкции изготавливаются в промышленных условиях, на самом современном оборудовании, квалифицированным персоналом. Это – основательное дополнительное преимущество подобной конструкции перед зданиями, возведенными другими способами.

Но у металла есть свои недостатки. В первую очередь, это подверженность коррозии. На этапе производства в сплавы добавляют дополнительные антикоррозийные вещества. Во время сборки изделия покрывают специальными, особенно прочными составами. Но соли, вода, абразивные вещества, агрессивные газы со временем разрушают любую защиту. Поэтому металлоконструкции нуждаются в дополнительном уходе, чистке, регулярной окраске. Дополнительные финансовые затраты на уход являются, наверное, одним из немногих минусов подобных зданий и сооружений. Учитывая все “за” и “против” можно резюмировать, что металл, как строительный материал конкурентов не имеет. Металлические конструкции – легкие, прочные, быстро возводимые, по праву занимают важнейшее место в современном строительстве.