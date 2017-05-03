Как выбрать металлочерепицу

Если вы занимаетесь строительством, наверняка стараетесь подобрать самые практичные, долговечные, надежные и эстетически привлекательные строительные материалы. Именно к такой категории, безусловно, следует отнести металлочерепицу, которая часто используется в строительстве из-за своих качеств, в магазинах ее можно найти в ассортименте.

На сегодняшний день рынок просто переполнен аналогичной продукцией от различных производителей. Неопытному покупателю очень легко запутаться во всем многообразии названий брендов и материалов изготовления. Оформить заказ на необходимый объем металлочерепицы можно не только в реально существующем наземном магазине, но и в интернет-магазине. К примеру, если вы проживаете в Харькове или на территории Украины и вам требуется металлочерепица в Харькове , то этот строительный материал можно заказать на одном из специализированных сайтов.

Обычно, с помощью интернет-магазина заказ совершить значительно проще, так как в этом случае вы будете иметь дело с более обширным ассортиментом, вы сможете в спокойной обстановке рассмотреть все предложения магазина, изучив сайт. Однако ,такой вариант при выборе не устраивает многих из-за того, что нет возможности осмотреть продукцию лично и выявить возможные дефекты и брак. Для того, чтобы избежать неприятностей и растрат, нужно быть более внимательным при выборе. Чтобы купить качественный материал, обратите внимание на следующие моменты:

Гарантия на товар. Каждый производитель самостоятельно но определяет гарантийные сроки на предлагаемый им товар. Самый максимальный срок, который вы сможете найти – 15 лет. Такой срок обычно предлагают для металлочерепицы с полиуретановым покрытием. Узнав о сроке гарантии, задумайтесь о том, насколько надежен и прочен просматриваемый вами товар. Если вы будете приобретать металлочерепицу с покрытием из полиэстера, то скорее всего вам будет предоставлена гарантия в 10 лет. Следует учитывать тот факт, что согласно ISO требования к предоставляемому качеству несколько выше, чем по ГОСТу. Обратите внимание на толщину и стали, используемой при изготовлении металлочерепицы, а также на тип полимерного покрытия. Обычно достаточную нагрузку выдерживает металлочерепица, толщиной 0, 5 мм. Если вы не планируете ходить по крыше, то достаточным будет 0, 45 мм. Более тонкие изделия обладают более низкой ценой. Качество профилирующего оборудования также существенно влияет на качество готовых изделий. Толщина цинкового покрытия.