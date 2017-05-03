Выбор лучшего проекта Best Office Awards 2017!

Голосование за Приз зрительских симпатий открыто.

Какие тренды корпоративного дизайна наиболее востребованы заказчиками сегодня? Что предлагает нам высокая офисная мода? Чем могут удиваить нас в этом сезоне архитекторы? Office-scape, work café, pet-friendly офис и стулотека, граффити на стенах, облака и гамаки. Офисы крупных корпораций, известных IT и производственных компаний, шоу-румы, коворкинги, деловые кварталы и бизнес-центры – 117 участников премии Best Office Awards 2017. Где хотели бы работать Вы? Смотрите, оценивайте и выбирайте!

Победитель номинации Приз зрительских симпатий Премии Best Office Awards 2017 по традиции будет определен путем голосования в официальной группе Officenext.ru в Facebook. Голосование уже открыто!



Проголосовать за понравившийся проект можно, выбрав его фотографию в альбоме Приз зрительских симпатий Best Office Awards 2017 и отметив ee кнопкой «нравится».

Проект, набравший большее количество голосов, станет победителем номинации и будет объявлен на торжественной церемонии Best Office Awards 2017. Награждение состоится 1 июня 2017 года в Даниловкий Event Hall вечером по окончании конференции и выставки Business & Design Dialogue.

Все 117 проектов Best Office Awards 2017 опубликованы на портале – организаторе премии www.officenext.ru. Каждый голос украсит церемонию и будет хорошим ориентиром для новых проектов!

Международная Премия Best Office Awards проводится с 2010 года и является главной российской профессиональной наградой в области дизайна корпоративных интерьеров. Ежегодно ей отмечаются знаковые российские и зарубежные офисные проекты, а призы получает тандем архитектора и заказчика. Участие в Премии каждый год принимают более 100 проектов. Вход на вечернюю церемонию награждения победителей Премии Best Office Awards 2017 по пригласительным и платным билетам.