03 Май, 2017


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Выбор лучшего проекта Best Office Awards 2017!

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in: Новости компаний
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Голосование за Приз зрительских симпатий открыто.

Best Office AwardsКакие тренды корпоративного дизайна наиболее востребованы заказчиками сегодня? Что предлагает нам высокая офисная мода? Чем могут удиваить нас в этом сезоне архитекторы? Office-scape, work café, pet-friendly офис и стулотека, граффити на стенах, облака и гамаки. Офисы крупных корпораций, известных IT и производственных компаний, шоу-румы, коворкинги, деловые кварталы и бизнес-центры – 117 участников премии Best Office Awards 2017. Где хотели бы работать Вы? Смотрите, оценивайте и выбирайте!

Победитель номинации Приз зрительских симпатий Премии Best Office Awards 2017 по традиции будет определен путем голосования в официальной группе Officenext.ru в Facebook. Голосование уже открыто!

Проголосовать за понравившийся проект можно, выбрав его фотографию в альбоме Приз зрительских симпатий Best Office Awards 2017 и отметив ee кнопкой «нравится».

Проект, набравший большее количество голосов, станет победителем номинации и будет объявлен на торжественной церемонии Best Office Awards 2017. Награждение состоится 1 июня 2017 года в Даниловкий Event Hall вечером по окончании конференции и выставки Business & Design Dialogue.

Все 117 проектов Best Office Awards 2017 опубликованы на портале – организаторе премии www.officenext.ru. Каждый голос украсит церемонию и будет хорошим ориентиром для новых проектов!

Международная Премия Best Office Awards проводится с 2010 года и является главной российской профессиональной наградой в области дизайна корпоративных интерьеров. Ежегодно ей отмечаются знаковые российские и зарубежные офисные проекты, а призы получает тандем архитектора и заказчика. Участие в Премии каждый год принимают более 100 проектов. Вход на вечернюю церемонию награждения победителей Премии Best Office Awards 2017 по пригласительным и платным билетам.

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