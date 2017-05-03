Николаус Мюллер назначен управляющим директором MC-Bauchemie

Третье поколение семьи Мюллер встает у руля международной строительной компании.

После нескольких лет работы в MC-Bauchemie в Бразилии, Николаус Мюллер (31), сын Др. Клауса Мюллера, управляющего партнера MC-Bauchemie Müller GmbH & Co.KG, вернулся в Германию, чтобы занять пост управляющего директора MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG, Боттроп, Германия.

Следуя по стопам Хайнриха Мюллера, который основал компанию в 1961 году, Николаус Мюллер станет представителем третьего поколения семьи Мюллер, управляющей МС. Он возглавит компанию, являющуюся ведущим мировым производителем строительной химии.

В сферу ответственности Николауса Мюллера будет входить участие в глобальном управлении развитием целевых рынков “Бетон” и “Дистрибуция строительных материалов” (торговое направление) вместе с корпоративными отделами маркетинга, PR и развития персонала. Кроме того под его руководство переходит проект развития международных рынков, на которых MC Group активно развивается.

Таким образом, в настоящее время в управляющий совет компании входят Др. Клаус Мюллер, Др. Эккехард цур Мюлен и Николаус Мюллер.

После получения степени магистра в области финансов и бухгалтерского учета в университете Ст.Галлен (Швейцария) в 2010 году Николаус Мюллер начал свою профессиональную карьеру в MC-Building Chemicals в Ирландии, компании MC Group. С того момента он успел узнать многое о деятельности подразделений МС в различных странах, а также внести свой вклад в развитие МС на международном строительном рынке.

В качестве продукт–менеджера в MC Бразилии, он развивал национальные направления бизнеса «Облицовка» и «Гидроизоляция». Затем, в 2015 году он, заняв позицию менеджера по продажам, занимался построением дистрибьюции в направлении Отделочные работы, отвечал за организацию поставок в оптовый и розничный каналы строительных материалов высокого качества для профессиональных рабочих и потребителей сетей DIY. В том же году, MC Бразилия приобрела производителя Argatex (клей для плитки), который под управлением Николауса Мюллера, был успешно интегрирован в MC Group. Вместе с Жаком Пинто, региональным менеджером в Южной Америке, Николаус Мюллер расширил зону влияния MC на другие страны Латинской Америки. В 2015 году компания MC вышла на чилийский рынок с приобретением компании Bautek. Под руководством Николауса Мюллера, был разработан новый брендинг и концепция позиционирования MC, которые в начале 2016 года введены по всей Группе компаний.

«Я рад, что после нескольких лет успешного участия в работе наших компаний в Ирландии и Бразилии, мой сын начнет заниматься управлением компанией», говорит Др. Клаус Мюллер, управляющий партнер компании MC-Bauchemie. «С его знанием делового администрирования, его опытом продаж и построения дистрибьюции, с его пониманием особенностей нашего бизнеса, он способен успешно управлять долгосрочной стратегией роста МС».

Забегая вперед, Николаус Мюллер говорит: «После нескольких интересных и весьма поучительных лет, проведенных за границей, я вернулся в Германию, полный энергии и готовый приступить к своим новым обязанностям. Я намерен сделать все возможное для того, чтобы обеспечить стратегическое развитие нашей группы компаний и сделать наши предприятия успешными в будущем.»