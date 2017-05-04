Как выбрать металлочерепицу

Если вы занимаетесь строительством, наверняка стараетесь подобрать самые практичные, долговечные, надежные и эстетически привлекательные строительные материалы. Именно к такой категории, безусловно, следует отнести металлочерепицу, которая часто используется в строительстве из-за своих качеств, в магазинах ее можно найти в ассортименте.
На сегодняшний день рынок просто переполнен аналогичной продукцией от различных производителей. Неопытному покупателю очень легко запутаться во всем многообразии названий брендов и материалов изготовления. Оформить заказ на необходимый объем металлочерепицы можно не только в реально существующем наземном магазине, но и в интернет-магазине. К примеру, если вы проживаете в Харькове или на территории Украины и вам требуется металлочерепица в Харькове , то этот строительный материал можно заказать на одном из специализированных сайтов.
Обычно, с помощью интернет-магазина заказ совершить значительно проще, так как в этом случае вы будете иметь дело с более обширным ассортиментом, вы сможете в спокойной обстановке рассмотреть все предложения магазина, изучив сайт. Однако ,такой вариант при выборе не устраивает многих из-за того, что нет возможности осмотреть продукцию лично и выявить возможные дефекты и брак. Для того, чтобы избежать неприятностей и растрат, нужно быть более внимательным при выборе. Чтобы купить качественный материал, обратите внимание на следующие моменты:
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Гарантия на товар. Каждый производитель самостоятельно но определяет гарантийные сроки на предлагаемый им товар. Самый максимальный срок, который вы сможете найти – 15 лет. Такой срок обычно предлагают для металлочерепицы с полиуретановым покрытием. Узнав о сроке гарантии, задумайтесь о том, насколько надежен и прочен просматриваемый вами товар. Если вы будете приобретать металлочерепицу с покрытием из полиэстера, то скорее всего вам будет предоставлена гарантия в 10 лет. Следует учитывать тот факт, что согласно ISO требования к предоставляемому качеству несколько выше, чем по ГОСТу.
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Обратите внимание на толщину и стали, используемой при изготовлении металлочерепицы, а также на тип полимерного покрытия. Обычно достаточную нагрузку выдерживает металлочерепица, толщиной 0, 5 мм. Если вы не планируете ходить по крыше, то достаточным будет 0, 45 мм. Более тонкие изделия обладают более низкой ценой.
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Качество профилирующего оборудования также существенно влияет на качество готовых изделий.
- Толщина цинкового покрытия.