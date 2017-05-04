Как удалять ненужные деревья



Каждый из нас, хоть раз в жизни, сталкивался с работой по спиливанию деревьев. Есть целый ряд причин, из-за которых возникает такая ситуация, при которой удаление мешающего дерева целиком становится единственным выходом.

Если аварийное дерево надломилось под напором ветра или весом обледенения. Такое дерево необходимо удалить, иначе оно, рано или поздно, обрушится самостоятельно, создав опасность для находящихся поблизости.

Разросшееся дерево, ветки которого угрожают проводам или газовым трубам. Крупные ветки могут повредить крышу или стены дома.

Больное дерево, зараженное короедом или болезнью, становится опасно для других деревьев, его необходимо быстро спилить и вывезти с участка.

Дерево нарушающее санитарные нормы. Такие деревья могут становиться предметом судебных разбирательств, лучше до этого не доводить, а сразу провести удаление дерева.

Если дерево затеняет свет, или не дает расти другим растениям, ему тоже не место в саду. Если от него не избавиться, то проблемы будут возникать каждый год.

Возникает вопрос: можно ли спилить дерево самостоятельно, или лучше поручить это специалистам? Конечно, профессиональная команда сможет удалить деревья быстро и качественно, но и стоят такие услуги недешево. Однако самостоятельная работа не всегда разумна.Если речь идет о небольших деревцах, или упавшем большом дереве, то, соблюдая технику безопасности, можно пилить их самостоятельно. Но, начиная пилить большое дерево, да еще и используя лестницу, вы подвергаете свое здоровье опасности. Если дерево сухое, оно может не выдержать ваш вес, сломаться в неподходящий момент, а если в это время, у вас в руках будет работающая бензопила, то это очень опасно. У специалистов есть специальная подвеска, альпинистское снаряжение и опыт работы на высоте, со сложными деревьями. Они могут правильно задать направление падения дерева, если есть место для его падения. При необходимости, они будут пилить дерево по частям, сбрасывая отпиленные части, или опуская их на веревке. Поэтому не стоит подвергать свое здоровье опасности, доверьте удаление деревьев профессионалам.