Реализация жилого комплекса «Европа Сити» близится к завершению

«Группа ЛСР» получила разрешения на ввод в эксплуатацию сразу четырех корпусов в жилом комплексе «Европа Сити» в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Ключи от квартир будущие жители получат до 30 ноября 2017 года.

Сданные корпуса (№4, 5, 6, 7) общей площадью 22 650 кв. м включают 357 квартир. В продаже еще есть несколько вариантов квартир разных площадей и планировок: одно-, двух- и трёхкомнатные площадью от 42 кв. м до 96 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 135 000 рублей. На сегодняшний день жилой комплекс «Европа Сити» почти полностью достроен: сданы 15 корпусов из 17. Уже работает детский сад на 110 мест. Полностью проект будет завершен в конце 2017 года.

Жилой комплекс «Европа Сити» расположен в 10 минутах ходьбы от станции метро «Петроградская» и Большого проспекта, в историческом районе с развитой инфраструктурой: магазинами, кафе, ресторанами, театрами и кинотеатрами. В самом комплексе уже частично представлены все необходимые для комфортной жизни элементы социально-бытовой инфраструктуры. На первых этажах некоторых корпусов разместились предприятия сферы услуг и торговли. На внутренней территории комплекса «Европа Сити» обустроены зоны для отдыха, в том числе и активного, площадки для детей разных возрастов, велодорожка и внутренний променад.

В архитектуре домов сочетаются новаторские и традиционные приемы петербургского зодчества. Фасады зданий оформлены в единой стилистике, но облик каждого из них по-своему уникален. В отделке используются цветные керамические панели и плитка необычной текстуры. Такой прием создает эффект традиционной петербургской застройки.