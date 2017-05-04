Как выбрать правильные пластиковые окна

Пластиковые окна заняли прочные позиции на строительном рынке. Легкие и долговечные, надежно изолирующие квартиру от городского шума, они заслуженно заняли свое место в наших квартирах и домах. Но популярность имеет обратную сторону. Предложений от производителей столько, что сложно выбрать наилучшее. Есть несколько моментов, которые помогут отличить плохое окно от хорошего. Тип пластика. Профиль низкого качества иногда имеет матовую поверхность. Окно из такого профиля, будет очень тяжело отмыть от пыли и грязи, даже мощными моющими средствами.

Стеклопакет. Если ваше окно выходит на оживленную улицу, то лучше не экономить, и купить двухкамерный стеклопакет, Он дороже, но защита от шума гораздо выше и потери тепла будут меньше.

Профиль. В России выпускают несколько своих марок профиля для окон. К сожалению, хотя они и копируют западные образцы, невысокая культура производства делает их неконкурентоспособными, в сравнении с немецкими профилями. Хороший по соотношению цена/качество профиль, выпускает немецкая фирма Veka. Заказать пластиковые окна в Москве из профиля Veka, можно у фирмы Окна 21 века, они используют только оригинальный профиль и качественные комплектующие. Для шумной улицы выбирайте 5-камерный профиль.

Фурнитура. Некоторые покупатели даже не знают, что это такое. А это тот самый механизм, который будет открывать и закрывать ваше окно. Некачественная фурнитура гарантирует неплотное закрывание окна, тяжелую работу ручек, невозможность регулировки. Причем проблема может вылезти как сразу, так и через пару лет. Лучшую фурнитуру выпускают фирмы Winkhaus, G-U, Maco, Roto. Комфорт пользования окном от фурнитуры зависит не меньше, чем от качественной сборки.

Выбрав окна и заказав их, многие забывают проконтролировать установку. А ведь именно в процессе установки, можно “убить” самое лучшее окно. Просверленные сквозь профиль и арматуру отверстия, нарушение плоскости окна, незакрытая монтажная пена – все это, и многое другое может испортить окно, или сократить срок его эксплуатации. Тщательно выбирайте и контролируйте установщиков окон!