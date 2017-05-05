05 Май, 2017


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ПНД труба: преимущества и недостатки

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in: Новости компаний
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Трубы из чугуна и стали при прокладке трубопроводов, канализационных систем, ремонте обветшавших магистралей вытесняются трубами из полиэтилена.

Полиэтиленовые трубы по своим свойствам превосходят металлические по целому ряду основных показателей:

  • Долговечность. Производители утверждают, что при соблюдении норм укладки и обслуживания, их продукция сможет прослужить 300 лет. На данный момент невозможно подтвердить или опровергнуть это утверждение, но можно быть уверенным, что 50-70 лет эксплуатации этим трубам гарантировано.
  • Устойчивость. В ПНД трубах не идет процесс коррозии, убивающий металл, они устойчивы к агрессивным жидкостям.
  • Низкая теплопроводность снижает необходимость утепления таких труб.
  • Повышенная эластичность.
  • Низкий вес.
  • Недорогой монтаж.
  • Хорошо держат гидравлические удары.

Монтаж труб из полиэтилена осуществляют двумя способами. В первом случае для создания разъемного соединения используют специальные фитинги. Удобство этого соединения в том, что при необходимости собранную конструкцию можно разобрать, изменить конфигурацию или заменить поврежденную трубу. Купить фитинги можно и в интернете. Сделать запрос на редкую разновидность фитинга можно на сайте компании “Инжпласт”, они продают тысячи наименований продукции для трубопроводов из ПНД труб. У применения разъемных муфт есть серьезное преимущество: для их установки не требуется дорогостоящее оборудование. Любой квалифицированный сантехник соберет полиэтиленовый водопровод с помощью обычного инструмента.

Второй способ соединения используют в основном при подземной прокладке труб. С помощью специальной машины концы труб намертво свариваются между собой. Этот способ более долговечен, но требует дорогостоящего оборудования и специального обучения работника.

У ПНД труб есть и недостатки:

  • Разрушаются от высоких температур (не относится к трубам из сшитого полиэтилена, они не разрушаются при температурах до 4000 С).
  • Низкая механическая прочность по сравнению с металлом.
  • Разрушаются ультрафиолетом. Нельзя использовать на улице, не укрыв от солнца.
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