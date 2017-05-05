Как правильно выбрать ковер?



Если вы занимаетесь обустройством собственного дома, то данная статья будет вам интересна. С ее помощью вы научитесь самостоятельно и правильно выбирать ковры для дома. Это достаточно непростой процесс, но сделать правильный выбор все-таки можно. Для этого нужно использовать на практике несколько простых рекомендаций и важных советов.

Выбирая новый и современный ковер, помните о таких советах:

Определитесь с зоной вашего дома, в которой выбудете использовать данный ковер. Стоит отметить, что современные ковры на стены не вешают, поэтому использовать их можно только для размещения на полу. Предварительно замеряйте свободное пространство и пола, и только после этот отправляйтесь на поиски нового ковра. Зная параметры товара, вы сможете найти его быстро и просто. Помните о том, что качественные ковры не могут стоить слишком дешево, поэтому не стоит приобретать слишком дешевые китайские товары. Обратите свое внимание на ковры, которые находятся в средней ценовой категории (100-250 долларов США). Покупайте ковры в специализированных магазинах, которые могут гарантировать качество всех, представленных в ассортименте, товаров. Интересно отметить, что на специализированном интернет-портале LikeCarpets.ru вы сможете приобрести не только высококачественный, а и недорогой ковер, который прослужит вам долгие годы. Качество самого ковра. Перед покупкой обязательно нужно обратить внимание на качество материалов и фурнитуры, которые были использованы для создания того ковра, который вас заинтересовал. Обратите внимание на шерстяные ковры со средней длиной ворса. Длина ворса – это отдельный критерий, который обязательно нужно проверить. В зависимости от ваших личных предпочтений, вам заранее нужно определить, какой ворс должен быть у вашего нового ковра. Важно отметить, что ковровое покрытие с очень длинным ворсом достаточно сложно чистить и стирать. Орнамент и оттенок ковра. Этот параметр нужно проверять, исходя из ваших вкусовых предпочтений. Важно, чтобы новый ковер хорошо вписался в интерьер помещения и стал его гармоничной составляющей.