Механизированная штукатурка в ремонте



Если ваш основной вид деятельности это ремонт жилых и офисных помещений, то данная статья вас непременно заинтересует. Тут вы узнаете о механизированной штукатурке, ее основных достоинствах и главных недостатках. Этот современный и инновационный метод заштукатуривания стен очень популярен и востребован среди мастеров и штукатуров нашей страны.

Преимущества механизированной штукатурки.

К основным плюсам такого рода заштукатуривания стен стоит отнести следующие:

Высокое качество отделки стен. Используя этот метод можно качественно заштукатурить стены, прилагая к этому минимум усилий. Скорость нанесения отделочного материала. С помощью машинной штукатурки можно выполнить отделку и выравнивание стен в максимально короткие сроки. Машина помогает ускорить рабой процесс в три-четыре раза. Это в свою очередь помогает мастеру выполнять максимальное количество заказов за определенный промежуток времени. Стоит отметить, что механизированная штукатурка от Штукатур Мастер имеет наиболее демократичную цену. Это делает компанию наиболее конкурентоспособной и популярной на строительном рынке. Данный агрегат можно использовать для нанесения декоративной и фасадной штукатурки, что поможет вам расширить спектр работ.

Недостатки механизированной штукатурки.

Среди всех плюсов данного типа работ стоит выделить и несколько минусов, а именно:

Высокая стоимость строительных материалов. Для машинной штукатурки нужно использовать специальные материалы, которые стоят, как правило, на 5-7% дороже более простых аналогов. Приобретая агрегат для машинной штукатурки непременно нужно учитывать этот критерий. В связи с дороговизной самого материала и агрегата вам придется повысить стоимость своих работ.

Перед началом работы с новым агрегатом непременно нужно ознакомиться с правилами его использования. Это обезопасит вас от поломок. Помните о том, что все виды ремонтных и строительных работ нужно выполнять качественно. Важно чтобы заказчик остался доволен и благодарен вам за ваш труд. Довольный заказчик непременно порекомендует вас своим знакомым.