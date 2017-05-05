Дизайн и ремонт коттеджа



Квартиры в мегаполисах оттеняют сумасшедший ритм жизни горожан, но загородный дом – дело иное. Замышляя ремонт коттеджа, хозяева все больше склоняются к нарочитой простоте, деревенскому уюту и природным материалам. Дизайнеры в один голос твердят – коттедж лучше оформлять с использованием натуральных материалов. Кроме того, не стоит забывать о функциональности и удобстве интерьера.

Рассмотрим три популярных варианта оформления коттеджа.

Скандинавский стиль

Скандинавский стиль пришел в Россию из североевропейских стран, испытывающих острую нехватку солнечного света. Воздушная, легкая и естественная атмосфера стиля подойдет людям, ценящим уют и комфорт. Если вы не любитель радикальных изменений, а теснота и нагромождение предметов для вас – страшный сон, присмотритесь к скандинавскому дизайну внимательнее.

Особенности:

большие окна, пропускающие максимальное количество света;

светлый цвет стен (белый, бежевый, светло-серый, светло-голубой);

дерево светлых пород на полу, на стенах и на потолке;

наличие ярких акцентов;

приспособленность для проживания (все вещи прячутся в закрытые шкафы и скрытые ниши).

Стиль контемпорари

Определить стилевое направление довольно просто – это все, что не вписывается в рамки минимализма и хай-тека. Одни дизайнеры приписывают стилю контемпорари родство с модернизмом, другие – считают продолжением скандинавского дизайна. Здесь нет строгости минималистичного стиля, пестроты арт-деко и «холодности» хай-тека. Если вас всегда притягивал минимализм, это направление для вас.

Особенности:

отсутствие строгих ограничений в выборе мебели, декора и отделки;

нейтральная цветовая гамма (белый, оттенки бежевого, серого и коричневого, черный);

эклектика (объединение футуристической мебели, кантри, арт-деко и минимализма);

многозадачность мебели (если стол, то раздвижной);

объединение глянцевых поверхностей (стекло, плитка, хром) с матовыми (натуральные ткани, дерево, камень).

Кантри/Прованс

Кантри – еще один популярный стиль оформления загородного дома. Если вам нравятся рустикальные элементы в интерьере, грубоватые кожаные кресла, плетеные корзины и намеренно состаренная мебель, кантри создан для вас. Стекло и хром присутствуют здесь в минимальных количествах.

Ремонт коттеджей предполагает:

господство цветочной расцветки и полоски в любых проявлениях;

деревянные панели на потолке;

отсутствие линолеума, пластиковых панелей, натяжных потолков;

использование природных оттенков для оформления помещений – бежевого, зеленого, терракотового, коричневого, желтого и голубого.

Прованс – еще один деревенский стиль, который зародился на юге Франции. Он отличается использованием оливковых и лавандовых оттенков в оформлении стен, рюш, изящной окрашенной мебели, цветочных мотивов и обилием светлых поверхностей.

Как выбрать подрядчика на ремонт

Ремонт коттеджей осуществляют многие компании, в том числе федеральная компания по ремонту «РусРемонт», ее телефон: 8 (499)380-64-54. Но не все подрядчики – строители могут воплотить желания клиента в жизнь. Если вы нашли архитектора, попросите его составить дизайн-проект, и уже с ним обращайтесь в строительные компании с просьбой рассчитать смету.

Помимо этого, обращайте внимание на:

отзывы о компании в сети (не на сайте фирмы); портфолио выполненных работ (еще лучше – отправиться на один из готовых объектов и лично побеседовать со старым клиентом); легальность деятельности; договор (специалисты советуют обсудить спорные моменты с независимым юристом).

Подрядчик, дорожащий своей репутацией, укажет в договоре сроки работ и гарантии после их завершения.