Промсвязьбанк и банк “Возрождение” представили в рамках Госсовета РФ проект финансирования ускоренной замены лифтов

В рамках президиума Государственного совета, совмещённого с заседанием Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, который состоялся 4 мая, были представлены лучшие практики модернизации ЖКХ. В их число вошла программа факторинга для ускоренной замены лифтов в рамках региональных программ капитального ремонта, представленная Промсвязьбанком и банком «Возрождение».

По данным Комиссии по лифтовому хозяйству Общественного совета Минстроя России, до 2020 года необходимо заменить более 80 000 лифтов в жилом фонде, и проект ускоренной замены лифтов был назван одним из приоритетных. Инструменты финансирования на условиях отсрочки платежа способствуют повышению темпов замены лифтов по всей стране.

Программа факторинга, разработанная Промсвязьбанком и банком «Возрождение», предусматривает финансирование с отсрочкой платежа. Согласно программе, поставщики лифтового оборудования получают финансирование в размере 75% в день отгрузки, а фонды капитальных ремонтов – комфортный товарный кредит в виде контрактной отсрочки сроком до 1095 дней и финансово устойчивого контрагента. Факторинговое финансирование, в свою очередь, положительно скажется на качестве финансового состояния, а также сроках и уровне исполнения контрактных обязательств.

«Мы разработали факторинговую программу с длительным сроком отсрочки платежа, который серьезно превышает среднерыночный показатель, так как видим большие перспективы для сотрудничества с региональными фондами капитального ремонта. При этом, сжатые сроки поставки лифтового оборудования, которые готов обеспечивать КМЗ, благодаря собственному логистическому центру, делают применение факторинга максимально комфортным для заказчика, а технологичность и высокое качество производимых лифтов способны стать ключевым фактором успеха программы ускоренного обновления лифтового парка”, – комментирует Александр Чернощекин, Старший Вице-президент-руководитель блока “Средний и Малый Бизнес” Промсвязьбанка..