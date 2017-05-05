В Петербурге состоялась Aquatherm St. Petersburg

4-я Международная выставка оборудования для отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования и бассейнов прошла в Петербурге с 19 по 21 апреля 2017 года.



В первый день выставки – 19 апреля – состоялась торжественная церемония официального открытия выставки, в которой приняли участие:

Игорь Иванович Шикалов, заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга;

Иван Александрович Серебрицкий, заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга;

Алексей Игоревич Белоусов, член Совета НОСТРОЙ, вице-президент, генеральный директор Объединения строителей Санкт-Петербурга и Объединения проектировщиков;

Лев Моисеевич Каплан, вице-президент, директор Санкт-Петербургского союза строительных компаний «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ»;

Александр Михайлович Гримитлин, координатор Национального объединения проектировщиков и изыскателей по СЗФО, президент АВОК Северо-Запад;

Ирина Игоревна Белинская, генеральный директор «Петербургского строительного центра»;

Сергей Георгиевич Воронков, генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл»;

Ирина Анатольевна Любина, директор компании «ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург.

В ходе церемонии официального открытия выставки Иван Александрович Серебрицкий, заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, от имени Комитета вручил благодарственные письма участникам выставки, чьи разработки имеют особую ценность для снижения нагрузки на окружающую среду. Благодарственные письма были вручены компании «Камин Групп» за внедрение высокоэффективных нагревателей на основе нагревательных элементов из натурального керамогранита, КПД которых достигает 95% и компании «БИХИТ» за внедрение энергоэффективной отопительной техники – парокапельных обогревателей, которые расходуют до 2 раз меньше электричества в сравнении с обычными конвекторами.

Участниками выставки стали 86 компаний из России, Беларуси, Великобритании, Германии, Китая, Кореи, Румынии, Турции и Узбекистана. Выставку посетили 5055 человек из 19 стран и 29 регионов России. В числе посетителей выставки – руководители и специалисты проектных, монтажных, строительных и девелоперских компаний, представители предприятий оптовой и розничной торговли, а также специалисты по обслуживанию ОВК-систем.

Впервые в выставке приняла участие Ассоциация производителей радиаторов отопления АПРО. На коллективном стенде АПРО была представлена продукция ведущих российских производителей алюминиевых, биметаллических, стальных панельных, чугунных радиаторов отопления, стальных и медно-алюминиевых конвекторов.

Также АПРО провели в рамках выставки заключительный этап делового форума участников климатического рынка ТермоКонВент-2017. Программа мероприятия включала презентацию инвестиционной стратегии развития производства отопительных приборов в Российской Федерации, панельную сессию «Перспективы развития отрасли систем отопления: занятие освобождаемых ниш и стимулирование нового спроса» и выставку редчайших фотографий из истории мировых и отечественных радиаторов отопления.

В этом году впервые на Aquatherm St. Petersburg был представлен коллективный стенд Кластера водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга. Члены Кластера продемонстрировали посетителям выставки трубы и фасонные части из высокопрочного чугуна, первый в мире автоматизированный фильтр на базе полимерных фильтроэлементов, химические реагенты для водоподготовки и водоотведения, арматуру и дозировочную технику.

Компании-участники специального проекта NEW ENERGY представили энерго- и ресурсосберегающую продукцию для систем ГВС, вентиляции и теплоизоляции.

В рамках деловой программы выставки состоялась 20-я конференция АВОК «Современные системы обеспечения микроклимата». Более 120 профессионалов, в числе которых инженеры, проектировщики и прочие специалисты, ответственные за инженерное обеспечения зданий и сооружений, узнали о новых тенденциях в проектировании инженерных систем и опыте применения различного оборудования на объектах.

Одновременно с выставкой Aquatherm St. Petersburg состоялась международная выставка строительных и отделочных материалов, ИнтерСтройЭкспо / WorldBuild St. Petersburg.

Aquatherm St. Petersburg является частью портфеля международных выставок Aquatherm — крупнейших по количеству участников и посетителей выставок, посвященных инженерным системам, в России, странах СНГ и Восточной Европе.

5-я Международная выставка оборудования для отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования и бассейнов Aquatherm St. Petersburg состоится 17-19 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».