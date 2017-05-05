Как создать дизайн интерьера самому

В настоящее время многие стремятся придать своему жилью максимально удобный и комфортный внешний вид. При этом особенное внимание следует уделить дизайну интерьера, ведь даже если вы приобретете самые дорогостоящие отделочные материал, подобрав их неправильно, вы не добьетесь нужного эффекта и ваши вложения будут напрасными, помещение неуютно.

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и у вас нет особенного желания заниматься разработкой дизайна интерьера самостоятельно, то вы можете обратиться к услугам с профессиональных дизайнеров. К примеру, если вы проживаете в Хабаровске, то дизайн интерьера в хабаровске вы можете заказать на одном из специализированных сайтов.

В том случае, если вы решите заняться разработкой дизайна самостоятельно, то вы можете учитывать такие рекомендации:

Помните, что основным условием ,которое необходимо учитывать, является то, что ваше помещение должно быть максимально функционально. Если вы выбираете декоративные элементы, то они не должны противоречить требованиям практичности и функциональности. Постарайтесь подобрать такое решение, которое не потребует каких-либо глобальных затрат. Учтите, что декоративные решения рано или поздно вам наскучат, при этом ваш интерьер должен быть видоизменен с минимальными затратами. Качественный дизайн создает настроение, это один из признаков профессионально выполненной работы. Этого можно добиться, работая с фактурой, цветовыми оттенками, пластикой. В том случае, если у вас есть какие-либо дорогие вашему сердцу вещи, которые вы не можете выкинуть, сделать их частью интерьера, создав дизайн на их основе. Все дополнительные декоративные решения должны только подчеркивать эти элементы. В дизайне помещения важно, чтобы декоративные элементы не выделялись, они должны служить фоном для размещения предметов искусства. Изначально вы должны определиться с тем, какую сумму вы готовы потратить на ремонт, рассчитайте материалы и оборудование. Уделите внимание масштабированию. К примеру, если вы сделаете шкаф большим, чем он мог бы быть, то это визуально расширит пространство помещения.