Как очистить воду из скважины на песок?

Вода из скважины на песок или из колодца, насколько бы она ни была прозрачной, непригодна для употребления в неподготовленном виде. Существует более 20-ти ключевых параметров, по которым проводится ее лабораторный анализ на соответствие минимальным требованиям. И даже несмотря на то, что у воды может не быть стороннего запаха, цвета или вкуса, в ней содержится огромное количество растворенных и нерастворенных веществ.

Многие считают, что достаточно набрать воду в емкости и дать ей отстояться в течение суток. Но это позволяет избавляться лишь от таких веществ, как хлор, и то, лишь частично. Чтобы воду из скважины на песок можно было пить, необходима многоступенчатая система водоподготовки, включающая фильтры механической и химической очистки, а также биологического обеззараживания.

Если вы заказываете бурение скважины малогабаритной установкой тут, то специалисты предложат вам полный комплекс услуг по ее обустройству и установке системы водоочистки. Так вы обезопасите себя от ненужных рисков, продлите эксплуатационные сроки использующегося бытового оборудования (стиральных, посудомоечных машин).

Какие стадии очистки должна пройти вода из скважины на песок?

Чтобы вода из скважины стала пригодной для питья, она должна пройти как минимум три стадии очистки:

Первичная механическая фильтрация с использованием грубых фильтров, а также обратноосмотических мембран – позволяет избавиться не только от песка, но и многих других веществ, которые присутствуют в воде в растворенном виде

Обезжелезивание – для этого используются специальные фильтры, которые окисляют железо, присутствующее в воде в растворенном виде

Обеззараживание и адсорбционная обработка

Как правило, все эти фильтры объединяются в единый комплекс водоподготовки, рассчитанный на определенные объемы потребления, поэтому их производительность должны рассчитывать специалисты, в том числе, на основании результатов лабораторного анализа. Его необходимо проводить не реже одного раза в год, а также внепланово в случае резкого изменения качества воды – возникновения сторонних запахов, помутнения.

Помните, что обычное отстаивание воды позволит вам избавиться лишь от части взвеси крупной фракции и летучих соединений, но это малый процент тех примесей, которые могут быть опасны для вашего здоровья. Никакой шунгит, речная галька или серебро не сделают воду пригодной для питья. Также не забывайте о кипячении – это позволяет уничтожать вредоносные микроорганизмы.