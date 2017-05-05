Этапы проектирования инженерной сети

При строительстве жилого здания или сооружения, имеющего другое целевое назначение, должен быть составлен качественный проект не только самого здания, но и инженерных систем. Для составления проектов лучше обратиться в специализированную организацию, обладающую значительным опытом составления таких проектов, имеющую положительные отзывы.

Есл

и вы сделаете заказ в компании специалистов, то вы можете рассчитывать на составление проектов таких типов:

Частного дома или загородного коттеджа. Квартиры в многоэтажном доме или пентхауз. Офиса или центра. Кафетерия, ресторана и других организации общественного питания.

Вы можете получить готовые ппрк с полностью разработанной документацией и всеми спроектированным системами в полностью готовом виде. Проект будет составляться в несколько основных этапов, которые перечислены далее:

Разработка проекта в форме эскиза. Техническое обоснование, составление инженерной системы, которая включает техническое задание и коммерческое предложение. Проектирование монтажной системы. Разработка монтажной схемы. Проектирование самой инженерной системы, ее проекта.

Первоначально вы в качестве заказчика должны будете выдвинуть свои требования, представить план объекта со сформированной основной идеей, концепцией своего видения, каким образом должны будут функционировать инженерная система. Также у этой общей схеме вы должны будете указать каким образом должны располагаться инженерные объекты в общих чертах.

После того как вы отдадите заказ исполнителю, он начнет осуществлять более детальную разработку системы. Особенное внимание на первоначальном этапе этой деятельности он должен будет уделить моменту интеграции отдельных элементов инженерной системы с другими элементами сооружения, с теми, которые уже были спроектированы с теми, которые будут спроектированы в дальнейшем. Для успешного осуществления этой деятельности следует обратиться только к опытному специалисту, который ранее уже работал с подобными проектами. Заранее ознакомьтесь с готовыми работами исполнителя.