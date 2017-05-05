06 Май, 2017


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Преимущества возведения зданий из газобетона

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in: Новости компаний
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Существует ли такой материал, из которого можно построить уникальный дом, сочетающий в себе характеристики каркасного и кирпичного здания в сочетании с деревянным срубом? На сегодняшний день в качестве такого материала выступает газобетон, который способен заменить собой капризную древесину, дорогостоящий кирпич и влагопроницаемые панели.

Строительство здания из газобетона означает:

  • экономию денежных средств по сравнению с возведением здания из традиционных материалов, которые стоят гораздо дороже;
  • теплое и комфортное проживание, благодаря свойствам материала и его способности «дышать»;
  • возможность возведения строения почти на любом фундаменте;
  • возможность отделки стен готового дома любыми материалами;
  • возможность возведения второго этажа и более;
  • экономичность в процессе эксплуатации, достигаемая за счет энергоэффективности и долговечности газоблоков.

Приведенный перечень – это далеко не все преимущества, которые получает владелец дома, выстроенного из газобетона. Именно поэтому здания, возведенные из такого материала, в последнее время встречаются в нашей стране все чаще, в том числе и в тех регионах, которым свойственны резкие температурные перепады на протяжении всего года, так как эксплуатация дома из газобетона позволяет сэкономить благодаря отсутствию необходимости утеплять его и обогревать.

Во сколько обходится дом из газобетона?

Ответить на данный вопрос однозначно вряд ли получится, так как дом дому рознь и в зависимости от размера и прочих параметров, стоимость строений будет варьироваться в любом случае. Однако, несмотря на то, что каждый конкретный проект имеет свою стоимость, строительство домов и коттеджей из ячеистого газобетона все равно остается мероприятием очень выгодным, потому что:

  • небольшая масса материала позволяет экономить на транспортировке;
  • используемая технология возведения зданий из газобетона не относится к числу трудоемких, а потому большого количества рабочих рук привлекать для строительных работ не потребуется, равно, как и тяжелой спецтехники;
  • при необходимости такой дом можно без особого труда возвести своими силами, предварительно подробно изучив теорию.

Стоит отметить, что, даже привлекая к строительству дома из газобетона профессиональных строителей, заказчик потратит гораздо меньше, нежели при возведении аналогичного здания из другого материала.

Исследование микрорайона
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