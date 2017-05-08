Как выбрать тротуарную плитку?

Вы решили положить во дворе тротуарную плитку? Вот несколько советов, как не ошибиться при ее выборе. В первую очередь обратите внимание на то, каким способом она изготовлена. Ручной способ используется в тех случаях, если вы хотите применять плитку для дорожек и тех мест, где нет больших нагрузок. Такая плитка получается ровной красивой формы, но разной толщины. А вот уже второй способ применяется для того, чтобы изготовить плитку, которая будет применяться для кладки дорог.

Плитки таким методом получаются ровные, но внешний вид у них не очень эстетичный.

Если вы покупаете плитку для тротуара, то тогда толщина ее должна быть 4 сантиметра, для пешеходных дорожек – 6 сантиметров, 8 сантиметров подходит для автомобильных дорог. Покупая плитку, помните о том, что выбирать ее следует с запасом мощности.

Обязательно у продавца уточните наличие сертификата на товар. Если он отсутствует значит товар не качественный. Также узнайте время замерзания и оттаивания плитки. Если вас все устраивает, то можете смело покупать данный материал.

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Если вы заметили плитку яркого цвета, то не в коем случае не стоит покупать ее, так как в составе находится большое количество красящего вещества. А это в свою очередь значительно снижает ее прочность и она вскоре начнет крошиться, трескать и цвет пропадет. Самыми оптимальными принято считать черный, красный и зеленые цвета. Попросите продавца сломать одну плитку в вашем присутствии. Если слом ее окрашен, значит она прошла все этапы обработки, а если нет, то лучше ее не покупать. Вы можете также постучать одной плиткой о другую и таким образом вы поймете качественная она или нет. Качественная будет издавать громкий звук. Обязательно уточните, что добавляли при изготовлении плитки, так как при нагревании она может издавать неприятный запах.

Надеемся, что все вышеперечисленные советы и рекомендации помогут вам выбрать качественную и хорошую плитку.