Виды металлических стеллажей для склада



В процессе обустройства складского помещения необходимо особо пристально подходить к выбору стеллажей. Данные конструкции могут изготавливаться из различных материалов. Поскольку металлические стеллажи способны легко выдерживать существенные нагрузки, они получили наибольшее распространение в данной сфере. Они бывают нескольких типов.

При выборе нужно учитывать качество напольного покрытия склада, высоту потолков, доступную площадь и температурные условия, объемы предполагаемого грузооборота, срок и условия хранения, габариты и массу грузов.

Фронтальные стеллажи являются универсальным выбором для хранения различных товаров. Они обеспечивают быстрый доступ к продукции и легко модифицируются под складирование грузов определенных размеров и массы.

Полочные стеллажи используются во множестве складов, где необходимо хранить большое количество ящиков, коробок и других подобных грузов.

Паллетные стеллажи для склада, о цене которых здесь на сайте можно узнать подробнее, пользуются широкой популярностью, предоставляя экономичных способ размещения и хранения товаров. На них можно легко складировать грузы, в том числе и нестандартные, размещая их в несколько ярусов на паллетах. Они часто используются в складах гипермаркетов с большим оборотом, в которых нужно хранить широкий ассортимент товаров.

Глубинные стеллажи, иногда называемые набивными или въездными, больше подходят для продолжительного хранения товаров и размещения однотипных грузов. В данных системах предусмотрен въезд погрузчика непосредственно внутрь стеллажа. Это дает возможность эффективнее распоряжаться площадью помещения.

Многоярусные стеллажи (мезонины) оснащаются лестницами и рабочими площадками, позволяющими выполнять действия с грузом на любом уровне.

Для размещения длинномерных грузов активно используют консольные стеллажи.

Передвижные стеллажи могут быть консольными или паллетными. Они используются для компактного хранения.

Гравитационные стеллажи представляют собой систему складского хранения с перемещением паллетов по роликам благодаря силе тяжести.