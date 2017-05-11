Плюсы и минусы дачных домов из бруса



При возведении небольших дачных домов широко используется древесина. Из данного сырья производятся различные строительные материалы, среди которых особой популярностью пользуется брус. Строения из обычного, профилированного и дополнительно высушенного бруса привлекают дачников своими преимуществами, но они имеют и определенные недостатки.

Этот материал может быть сухим или иметь естественный уровень влажности. Влажный брус будет давать заметную усадку. Стены дач из профилированного бруса будут менее продуваемыми, что позволит существенно сэкономить на дополнительном утеплении, но они стоят дороже современных вариантов из непрофилированного пиломатериала.

Преимуществом, благодаря которому дома и небольшие деревянные дачные домики получили значительное распространение, является небольшой вес всего строения. В данном случае можно сэкономить существенное количество времени и денег на возведение массивного фундамента. Для таких сооружений подойдет свайный или ленточных мелкозаглубленный недорогой фундамент. Но это зависит от качества грунта на участке. При этом важно произвести тщательную гидроизоляцию цоколя.

Дачный дом из бруса можно возвести быстрее аналогов из других материалов. Он не потребует проведения сложных отделочных работ, особенно если эстетические свойства натуральной древесины придутся по душе хозяевам.

Использование непрофилированного бруса позволяет сэкономить, но такой пиломатериал имеет свои недостатки. Они заключаются в необходимости ожидания усушки, во время которой стены покрываются небольшими трещинами. Монтировать окна и двери можно лишь после того, как дом отстоится.

Дачи из профилированного бруса не будут иметь такого количества щелей. Они отличаются более привлекательным внешним видом. Наилучшим вариантом в данном случае является профилированный брус, прошедший процедуру камерной сушки, стены из которого не дают усадки и позволяют заселиться в кратчайшие сроки.

При возведении дома или дачи важно тщательно выбирать древесину, избегая материала с фрагментами коры и различными повреждениями.