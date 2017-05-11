Строим дом из профбруса своими руками



Вы решили построить дом из профилированного бруса своими руками? Вот несколько советов о том, на что стоит обратить внимание при его строительстве, а также как правильно это делать.

Итак, начинать следует с фундамента. Во-первых, следует определиться с типом почв, а только после этого заниматься строительством. Так ,как выбранный вами материал не тяжелый, то тогда не нужно устанавливать массивный фундамент. Итак, следует выкопать траншею, а потом залить ее раствором из бетона. После того ,как раствор высохнет можно приступать к следующему этапу возведения дома.

На фундамент следует уложить гидроизоляционный слой в виде рубероида. После этого следует выполнить обвязку, которая представляет собой бревно, на которое в дальнейшем ставиться коробка дома. Хочется отметить, что дома-из-профилированного-бруса обладают надежностью, способностью держать тепло в отличие от других материалов.

При укладке первого венца необходимо обработать брус с помощью специального средства, которое защищает дерево от воздействия различных насекомых. После этого можно начинать сборку стен, которая основывается на укладке бруса один на один. Только не забывайте между каждым брусом уложить утеплитель. Особое внимание стоит уделить углам коробки дома. Так как если вы сделаете их плохо, то зимой будут постоянные сквозняки.

Далее вы должны определиться с тем, какой материал будете использовать для крыши. Как только вы это сделаете, то можно тут же делать каркас, который будет состоять из стропил и обрешетки. Расположение бревен в обрешетке будет зависеть от того, какой материал для крыши вы выбрали. И только после этого вы можете накрыть крышу.

В течение года следует положить пол в доме, а также вставить окна и двери. Кроме этого также следует осуществить внутреннюю отделку стен. По истечению трех месяцев рекомендуется обработать весь дом от вредных насекомых.

Во время всего строительства дома не стоит забывать о том, что обязательно следует уложить слой утеплителя

Надеемся, что все вышеперечисленные советы помогут вам.