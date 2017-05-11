Как выбрать металлочерепицу?



Если вы выбрали металлочерепицу в качестве кровли на свой дом, то вы сделали правильное решение. В этой статье вы узнаете о том, на что следует обратить внимание при ее покупке. В первую очередь обратите внимание на цену. Если вы увидите очень дешевый материал, то не стоит его покупать, так как он не внушает доверия. Лучше купите дорогую кровлю, чем вам придется ее менять через некоторое время.

Далее выберите хорошую фирму производителя. Никогда не покупайте кровлю от неизвестного продавца. Узнать информацию о хорошем и надежном производителе вы сможете, благодаря отзывам в интернете.

Тщательно осмотрите лицевую сторону материала. Если вы увидите там маркировку, то это свидетельствует только о том, что черепица качественная.

Если вы уже определились в выбором кровли, то тогда следует особое внимание уделить толщине листа. Идеальной толщиной принято считать от трех до пяти миллиметров. Но помните о том, что слишком тонкие листы смогут легко деформироваться при воздействии сильного ветра, а в результате даже сломаться. Однако и толстые листы не вариант, так как они не податливы и с ними очень плохо справиться. Поэтому самой оптимальной толщиной является около четырех миллиметров.

Вы можете приобрести металочерепицу в любом строительном магазине, а можете также и в интернет магазине по доступной цене. Так, если вы зайдете на сайт zavod-profil.ru в интернете, то сможете выбрать качественную металлочерепицу. Кроме этого, на сайте находится огромное количество разноцветной кровли, которую вы можете выбрать на свое предпочтение.

Далее на что стоит обратить внимание, так это на толщину цинкового покрытия листа. Помните о том, что чем оно толще, тем прочность черепицы тоже больше. Когда вы начнете накладывать металлочерепицу на крышу, не забудьте делать так, чтобы между листами не было зазоров и они плотно прилегали друг к другу. Потому что только так вы сможете обеспечить целостность вашей крыше и вода в результате не будет попадать в помещения.

Надеемся, что эти вышеперечисленные советы и рекомендации помогут вам выбрать хорошую и качественную металлочерепицу.