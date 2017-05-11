11 Май, 2017


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Покупка бетона у производителя

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in: Новости компаний
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Сегодня строительная индустрия выдвигает очень высокие требования ко всем материалам. Это касается строительных смесей и прежде всего бетона. И если раньше изготовлением бетона в основном занимались непосредственно на строительных площадках, то в последнее время всё больше застройщиков предпочитают приобретать этот материал у производителей. Это связано с тем, что предприятия, занимающиеся производством бетона, располагают специальным оборудованием, которое позволяет им изготовлять различные марки бетона и при этом его стоимость остаётся очень приемлемой.

Самостоятельное изготовление бетона из сухого сырья непосредственно на строительной площадке всегда несёт за собой риск несоблюдения технологии, что может привести к ухудшению качества бетона. Бетон, изготовленный с нарушением технологических требований, может оказаться недостаточно прочным и долговечным. В то время как производители бетона проводят контроль каждой технологической операции и следят за качеством конечного продукта. Доставка бетона осуществляется с помощью специальных миксеров, которые позволяет сохранить его свойства на протяжении всего времени транспортировки. Любой производитель бетона имеет в своём распоряжении парк бетономешалок, что позволяет им доставлять бетон максимально оперативно и реализовывать любые объёмы бетонных смесей.

Большое значение качество бетона имеет при возведении жилых многоэтажных зданий и промышленных объектов. Поэтому практически все строительные компании, которые занимаются возведением подобных объектов, предпочитают заказывать качественный бетон непосредственно у проверенных производителей. Покупка крупных партий позволяет неплохо сэкономить. А ещё у застройщика отпадает необходимость приобретать оборудование для изготовления бетона, что также является бесспорным преимуществом сотрудничества с производителями. Специалисты советуют при выборе производителя ориентироваться на предприятия, которые расположены вблизи стройки.

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