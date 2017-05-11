Выбираем светильники для дома



Вы решили заняться ремонтом у себя дома? Вот несколько советов с чего начать. В первую очередь огромное внимание стоит уделить освещению в доме, ведь именно от него зависит теплая и комфортная обстановка.Если у вас в комнатах везде натянуты натяжные потолки, то тогда следует выбрать такие осветительные приборы, которые не смогут повредить их. Самыми оптимальными и практичными принято считать встроенные светильники.

Так, можно выбрать панельный вариант, который находится на одном уровне с потолком. Такие светильники размещаются в любом месте на потолке и подсвечиваются изнутри. Главным недостатком таких светильников является то, что они дают отраженный свет, который рассеивается. Лучше всего если такие светильники будут выполнены с узорами. Таким образом они сделают интерьер более интересным и красивым.

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Очень часто используют фокусный осветительный прибор, который обеспечивает освещение определенного участка в комнате. Обычно такие светильники крутятся и вставляются на определенную глубину ,которую вы выберете сами.

Имейте ввиду, что люминисцентные, а также светодиодные лампы для натяжных потолков не подходят, так как они способны очень быстро нагреваться. А это в свою очередь может привести к тому, что потолок начнет плавиться.

Можно также выбрать рассеивающие люстры, которые изготовлены из пластика. Самыми дорогими принято считать светильники из стекла. Такие осветительные приборы лучше всего размещать в ванной, коридоре, но не в коем случае не в спальне.

Кроме светильников для натяжных потолков хорошо подойдут и люстры. Лучше всего если это будет подвесная люстра, которая не даст потолку нагреваться и он не сможет потерять все свои первоначальные качества, а также внешний вид. Надеемся, что эти советы помогут вам выбрать хороший светильник для дома.