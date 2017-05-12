На «ПТА – Санкт-Петербург 2017» пройдет семинар по передовым технологиям ADLINK

Участники мероприятия познакомятся с новыми решениями и технологиями в области встраиваемых систем и комплексов автоматизации.

8 июня в конференц-центре “Конгресс” ПРОСОФТ проведет ежегодный семинар, посвященный новинкам и серийной продукции ADLINK. По традиции в мероприятии примут участие представители компании-производителя. Впервые семинар состоится в рамках форума «ПТА. Санкт-Петербург 2017».

Производителей радиоэлектроники и системных интеграторов заинтересует доклад, посвященный модулям формата COM Express в защищенном исполнении, а также обновлению стандарта COM Express (тип 7) и новым возможностям для разработчиков в области дополнительных сервисов, предлагаемых компанией ADLINK.

Также аудиторию ожидает презентация новых моделей встраиваемых безвентиляторных компьютеров Matrix. Это универсальные компактные и высоконадежные платформы, построенные на базе процессоров Intel семейств Atom, Core 2 Duo и Core i7/i5/i3. Они имеют широкие возможности для расширения функций и беспроводных коммуникаций благодаря встроенным слотам PCI, PCIe, miniPCIe.

В рамках презентации решений ADLINK для мобильных и бортовых систем будут рассмотрены модульные компьютеры малых форм-факторов, такие как PC/104, SMARC, Q7. Столь же информативным обещает стать доклад, раскрывающий преимущества защищенных платформ ADLINK cPCI, VPX, HPERC и SETO.

Завершится программа обзором твердотельных накопителей от компании Innodisk, многолетнего партнера Adlink. Предлагаемое оборудование предназначен исключительно для промышленных, и ответственных применений, поскольку является важным компонентом любой системы автоматизации, обеспечивая надежность и целостность хранящихся данных и увеличивая общую устойчивость системы к воздействию внешних воздействующих факторов.

Познакомиться «вживую» с оборудованием и устройствами ADLINK, в том числе с новинками и серийными моделями защищенных платформ HPERC, можно будет в специально организованном демонстрационном зале.

Участникам семинара необходимо заполнить специальную электронную форму.