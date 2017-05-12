Преимущества теплоизоляции Роквул



При любом температурном режиме теплоизоляция будет полезной и нисколько не помешает. При правильной проводке утепления, зимой в жилых комнатах станет намного и ощутимее теплее, а летом-прохладнее. Утеплять стены следует в том случае, если нужно создать комфортный микроклимат в квартире, доме или на работе.

Разновидностей утепления, в наше время, очень много. Если придти на рынок, то можно растеряться от обилия всевозможных утеплителей и их марок. Они будут находится в свернутых рулонах, насыпаны в ведерки в виде гранул или порошков. Их производят в виде кирпичей, блоков, цилиндров и плит. Но самое главное это конечно не форма, а то, из чего сделан утеплитель.

Если хорошо знать свойства и характеристики утеплительных материалов, то можно с легкостью выбрать именно тот, который необходимым. Разумеется самым главным свойством любого теплоизолятора является его способность теплопроводимости. Это способность говорит о том, сколько тепла может пройти через материал.

Теплоизоляция бывает отражающего и предотвращающего типа. Отражающая сильно снижает расход и потерю тепла благодаря своему свойству, которое прилично уменьшает инфракрасное излучение. Предотвращающая обычно используется в большинстве случаев и применяется при утеплении с очень низким значением теплопроводности. Материал обычно используется двух видов: органического и неорганического.

Не стоит забывать и о производителе теплоизоляции. Например материал производителя роквул купить можно в интернете, предварительно сделав заказ. Компания Роквул зарекомендовала себя на рынке тем, что ее теплоизоляция является высококачественной, благодаря использованию безопасных материалов. Такая изоляция подойдет не только для строительства но и для внутренней отделки помещений.

Теплоизоляция Роквул в своей основе использует базальтовую вату, которая отлично удерживает тепло и обладает 100% паронепроницаемостью. Эта вата полностью нечувствительна к влаге и обладает высокими звукоизоляционными свойствами. Поэтому теплоизоляция Роквул не только сохранит тепло, но и защитит от громкого шума.