Выбираем фасадный камень для дома



Если вы решили защитить свой дом от воздействия различных неблагоприятных факторов, то тогда эта статья для вас. Сделать это вы сможете с помощью фасадного камня. А как выбрать его, чтобы не ошибиться, вы сможете прочитать ниже.

В первую очередь стоит определиться с тем, какой вид камня вы хотите использовать. Так, напр

имер, гранит характеризуется очень большой прочностью. Кроме этого он способен создать красивый внешний эстетический вид вашего дома, благодаря тому, что он имеет большое количество различных оттенков. Песчаник чаще всего используется для украшения фасада. Кварц имеет очень интересную неровную поверхность, которая способна создать красивый внешний вид блестящего металла. Он также используется в качестве украшений.

Выбрать качественный и хороший камень вы сможете в интернете на сайте www.profist.ru/profist_stone совершенно бесплатно. Только уточните у оператора наличие сертификата. Если он отсутствует, то значит товар не качественный.

Огромное внимание стоит уделить внешнему виду камня. Качественный декоративный камень должен иметь ровную поверхность без всяких подтеков. Ни в коем случае на нем не должно быть сквозных отверстий, так как они снижают прочность камня. Проверьте также срез камня. Он должен тоже быть окрашен. Если вы заметили что поверхность среза отличается по цвету от поверхности самого камня, то тогда такой фасадный камень покупать не стоит. Так как в случае скола, участок будет очень отличаться от других, а это испортит внешний вид фасада.

Также обратите внимание на производителя. Он должен быть известным. А если вы не знаете его, то можете посмотреть отзывы о его товарах в интернете. У продавца попросите сертификат на продажу. Так как его отсутствие говорит о том, что фасадный камень не качественный.

Также уточните наличие гарантии на фасадный камень, чтобы не получилось так, что камень не пролежал и недели, как раскрошился и раскололся.

Надеемся, что все вышеперечисленные советы и рекомендации помогут вам выбрать хороший и качественный фасадный камень для внешней отделки фасада вашего дома. Желаем вам удачи!