Керамическая плитка коллекции Про Вуд из серии “Две Венеции” 2017 года от Керама Марацци

Вдохновением для создания новой серии плитки Две Венеции послужили пейзажи Венеции и Петербурга. Дизайнеры Керама Марацци разработали панно с видами этих двух городов, в некоторой мере похожих между собой общей атмосферой.

Для поклонников дворцовой стилистики в серии есть плитка, которая имитирует разные породы камня и мрамора, с рельефом и богатыми узорами. В этой линейке особо выделяется коллекция Про Вуд, с точностью копирующая текстуру древесины.

Коллекция «Про Вуд» – для любителей эстетики натурального дерева

Данная коллекция включает в себя плитку, ступени, подступеники, уголки, плинтусы, бордюры, декоративные элементы в бежевых, светло-бежевых и коричневых оттенках. Покупателям доступны три форматы плитки : 30х179 см, 20х119,5 см и 10,7х119,5 см.

Идеальное сходство с расцветкой природного дерева достигается путем использования прогрессивной технологии Dry Digital Decoration. Такой способ окрашивания является инновацией производителя, что делает плитку Про Вуд уникальной в своем роде.

В процессе декорирования наносятся сухие красители, проникающие вглубь материала впоследствии прессования. Рисунок получается четким, а тона обретают необходимую насыщенность. В результате плитка устойчива к внешним влияниям, и отличается долгим сроком службы.

Следующая стадия – цифровая печать, позволяет детально скопировать текстуру древесины. Этим же методом наносится орнамент на декоративные элементы. В итоге, покрытие из данной плитки невозможно отличить по виду от настоящего деревянного пола. При этом в отличие от древесины, керамическая плитка Kerama Marazzi не страдает от повышенной влажности, более стойкая к износу и механическим повреждениям. Уход за ней также намного проще, чем за паркетом или ламинатом.

Использование плитки Про Вуд в интерьере

Плитку и аксессуары данной коллекции можно с успехом использовать в любом помещении. Благодаря «теплой» расцветке и фактуре можно создать уютную атмосферу в доме, начиная с прихожей и коридора, и заканчивая ванной комнатой. В последнем случае плитка будет смотреться более чем оригинально. Кухня, гостиная, рабочий кабинет, детская − выбор не ограничен.

Такую плитку стоит покупать для интерьеров в следующих стилях:

Классический;

Викторианский;

Готика;

Минимализм;

Лофт и т.д.

Главное, подобрать гармоничный с общей обстановкой оттенок, текстуру, орнамент (или обойтись без дополнительного декора). Приобрести эту коллекцию, а также другие серии и линейки Керама Марацци, можно в магазине dillmart.ru.