Как выбрать термопанели для фасада

Если вы решили использовать термопанель для отделки фасада, то вы сделали правильный выбор. Так как этот материал способен сохранять тепло, кроме этого он устойчив к влаге, воздействию грибков. В его состав входят два компонента – облицовочная плитка, а также полиуретан, который является экологически чистым материалом.

Кром

е этого термопанель обладает легким весом и одновременно является прочным материалом. Это материал очень легко устанавливать, так как для этого всего лишь достаточно иметь дюбеля и саморезы. В этой статье вы узнаете о том, на что следует обратить внимание при его покупке.

Итак, существует несколько критериев, с помощью которых вы можете подобрать термопанели именно для себя. В первую очередь, следует определиться с цветом, во-вторых, тщательно продумайте, какой толщины будет термопанель, чтобы она смогла сохранить тепло у вас дома. И в третьих, следует очень внимательно подойти к выбору производителя этого материала. Ведь именно от этого зависит то, сколько он вам прослужит.

Вы можете термопанели фасадные купить в любом строительном магазине, а можно также приобрести их через интернет-магазин.

Покупая термопанели, уточните у продавца наличие сертификата, которые указывают на то, что товар является качественным. В настоящее время отечественные производители могут похвастаться тем, что производят качественную термопанель, которая обладает достаточной толщиной, чтобы защитить ваш дом от холода.

Вы можете приобрести термопанель, которая изготовлена из гранул пенополистерола. Недостатком данной модели является то, что его прочность зависит от того, насколько много находится внутри гранул. Кроме этого существует еще и термопанель на экструзионном пенополистероле, производство которой основано на создании специальных плит, которые в дальнейшем приклеиваются на пенополистерол. Такой материал устойчив к высоким температурам. Но есть и недостаток в том, что он очень дорого стоит, а также он не способен пропускать пар. Кроме вышеперечисленных видов термапонели, есть еще одна на основе полиуретана, которая характеризуются прочностью.