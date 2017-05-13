Если вам нужны для работы защитные очки

Для многих видов работ на производстве предусмотрены ряд защитных мер, которые необходимо использовать, чтобы оградить свое здоровье от негативного воздействия ряда факторов. Если вы работаете газосварщиком, то вам жизненно необходимо приобрести специальные защитные очки, ведь только они смогут помочь вам качественно работать без опасения за здоровье.

Таки

е очки без проблем защитят глаза работающего сварщика от искр и брызг от сварки, от воздействия ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Очки для сварщика являются средствами индивидуальной защиты, поэтому к их приобретению необходимо относиться со всей долей серьезности. При выборе таких очков необходимо обратить свое внимание на их основные качественные характеристики, такие как:

Легкость очков. Защитные очки не должны быть тяжелыми, иначе работнику придется все время поправлять их, отвлекаться от работы. На странице http://www.elmid.ru/catalog/ochki-zashchitnye/ вашему вниманию будет предложены различные виды легких защитных очков для сварки. Простота их конструкции. Лучше всего выбирать наиболее простые виды защитных очков, хотя многие сварщики приобретают очки многофункциональные, хотя это существенно отражается на их стоимости. Но, с другой стороны, многофункциональные очки для сварки подойдут для многих видов работ, поэтому в данном плане вы еще сможете и существенно сэкономить на покупке других очков. Такие очки должны быть удобны и комфортны при ношении. Если они сдавливают лицо, если в них неудобно осуществлять свои рабочие обязанности, значит, лучше всего приобрести очки другой модели. Хороший обзор. Только представьте себе, что вам время от времени нужно будет поднимать голову и оглядываться по сторонам. Если вы приобретете защитные очки с ограниченным обзором, то вам постоянно придется их снимать, чтобы увидеть, что делают другие рабочие рядом с вами, а это не просто неудобно, но и чревато негативными последствиями. Возможность поднять откидной светофильтр, чтобы убедиться в правильном направлении и качестве шва. Это – намного проще, чем время от времени снимать всю маску.