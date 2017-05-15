Виды фундамента, характеристика



При строительстве необходимо специалистам оценить тип грунта. На это необходимо обращать внимание, от этого зависит итог строительства. Дело в том, что от этого критерия и зависит каким будет фундамент.

Ленточный – идеален для коттеджей и загородных домов. Это полоса из железобетона определенной высоты и ширины (зависит от размеров строения), она обязательно проходит по всему периметру и на пересечении перекрытий. Такой фундамент подходит для зданий не с тонкими стенами, а также с подвалами, он великолепно выдерживает разные нагрузки. Чаще всего его закладывают немного ниже промерзания грунта. Вы планируете строить из дерева или другого легкого материала, тогда фундамент глубоко не заглубливают.

Для неподвижных почв подходит столбчатый. Фундамент под ключ из столбов устанавливают в местах, где стены будут пересекаться и по углам будущего здания. Забирка устанавливается между столбами. Этот фундамент имеет достоинство, он экономнее. Использовать его рекомендуется только при строительстве строений с достаточно легкими стенами. Если вы ходите дом с подвалом, то такой фундамент не подойдет.

Свайный – широко применяется на неустойчивых грунтах и если строительство крупногабаритное. Он состоит из свай с заостренным концом, их производят из очень разного материала. Сваи забиваются в грунт, каждая из них выдерживает до 5 тонн нагрузки. Балками соединяют верхушки, благодаря этому и получается единая конструкция. Этот фундамент самый дорогой, ведь нужна спецтехника для его установки, во время многоэтажного строительства он используется чаще всего.

Винтовой фундамент – это винтовые сваи, их устанавливают при строительстве на участках с очень высоким уровнем грунтовых вод. Фундамент широко используется при строительстве неустойчивых грунтах.

Монолитный – оптимальное решение при возведении легких построек, например, из дерева, используется чаще всего на грунтах, которые сжимаются. Для его строительства специальная техника не потребуется, его с легкостью установят строители. Этот фундамент не смещается – в этом его самое главное достоинство.