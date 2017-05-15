Как выбрать качественный гофролист



Если вы решили поменять забор, а в качестве его установить листы гофролиста, то вы сделали правильное решение, остановив свой выбор именно на этом материале. В этой статье вы узнаете все нюансы, на которые следует обратить внимание при покупке гофролиста. Этот материал имеет свои плюсы и минусы. Главным его достоинством является то, что он очень прочный и надежный.

Такой забор не стоит красить, так как он не задерживает влагу и остатки грязи на своей поверхности. Он также обладает хорошей шумоизоляцией, что не дает возможность слышать разные звуки с улицы. И самое главное то, что он стоит недорого, и его могут позволить себе практически все. А благодаря тому, что он не требует особых навыков в монтаже, то это дает возможность самостоятельно его установить. Гофролист характеризуется долгим сроком эксплуатации. Это еще одна причина, по которой следует выбрать именно этот материал.

Качественный гофролист покрывается цинком сверху, что не даст возможности образованию коррозии и ржавчины.

В настоящее время очень много производителей, которые осуществляют продажу некачественных гофролистов. Поэтому очень важно тщательно осмотреть внешний вид листов. Они должны находиться в идеальном состоянии. На поверхности гофролиста не должно быть никаких вмятин, пятен, а также других повреждений. Обязательно следует измерить толщину цинкового слоя. Для этого следует попросить у продавца специальный инструмент, который используется для этих целей. Посчитайте также количество волн на одном листе. Их должно быть около шестнадцати штук.

Для того, чтобы установить забор из данного материала, следует обязательно измерить поверхность земли. А после этого отмечается место расположения столбов. Они должны стоять друг от друга на расстоянии трех метров. Далее следует выкопать ямы, в которые будут вставляться эти столбы. После этого столбы устанавливаются и заливаются бетоном. И только после этого следует уложить гофролисты.

Надеемся, что эти советы помогут вам выбрать качественный материал для забора, а также вы сможете осуществить его монтаж самостоятельно.