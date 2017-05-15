Профнастил и его сфера применения



Профнастил представляет собой холодногнутые профили из стальных листов с гофрой в форме трапеции. Данный материал изготавливается на станках, предназначенных для прогибки профилей. Данные станки применяются в строительных целях и прочих промышленных отраслях.

Профилированные листы, как правило, имеют гофрированный вид, который позволяет профнастилам иметь в себе такие качества как прочность и жесткий состав. Высота и рисунок гофры может отличаться по размерам, исходя из того, какой тип профнастила используется. Данные листы монтируются как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Используется этот материал как для внешней, так и для внутренней отделки постройки.

Профильные листы можно классифицировать по нескольким типам: 1. по способу применения, 2. материалу первоначальной заготовки, 3. по наличию декоративного и лакокрасочного покрытия.

Также профнастил может различаться по виду покрытия. Существует два вида покрытия:

1. Профильный лист с оцинкованным покрытием. Данный тип покрытия позволяет защитить материал от коррозии и различных, не самых благоприятных, погодных условий. Данный профнастил является достаточно бюджетным по цене и преимущественно используется в тех местах, где внешнее обличье стены либо крыши не имеет особо важного значения. Либо дело заключается просто в элементарном желании сэкономить.

2. Вторым типом покрытия профнастилов является полимерное. В данном случае профильные листы при изготовлении покрываются материалом, который состоит из органики (синтетическая смола либо пластмасса). Данное покрытие может быть покрашено в различные цвета. Чаще всего при изготовлении профнастила используется покрытие из полиэстера. Данное покрытие обладает такими качествами как высокая устойчивость к плохим погодным условиям и длительное отсутствия выцветания.

Таким образом можно сказать, что профнастилы обладают рядом плюсов, которые позволяют рассматривать данный материал как важную часть при отделке дома. Среди основных качеств можно отметить прочность и красивый современный дизайнерский внешний вид.