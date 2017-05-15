Нюансы возведения домов из СИП панелей



Застройщики без большого опыта сталкиваются с необходимостью тщательного выбора подходящего материала. С недавних пор стеновые панели активно используются для возведения частных домов. Заметная популярность сэндвич панелей обусловлена особенностями данного материала, привлекающими желающих построить энергоэффективный дом в сжатые сроки.

В них функцию утеплителя выполняет пенопласт, с обеих сторон обжатый плитами OSB. Такой материал отличается влагостойкостью и легкостью в обработке и монтаже. Каркасно-панельный метод возведения домов обеспечивает высокую прочность конструкции и стойкость строения к значительным перепадам температур в диапазоне от +60 до -60 градусов. При этом стены будут идеально ровными без дополнительной обработки, что упрощает процесс проведения отделочных работ. Дома из сип панелей Казань и другие города способны сделать более привлекательным местом жительства.

Низкая теплопроводность готовых строений упрощает процесс поддержания в помещении комфортной температуры в жаркие летние дни и холодные зимние ночи. Непосредственно строительство быстровозводимых знаний в этом случае отнимает заметно меньше времени, чем в случае применения газобетона и других подобных материалов. SIP панели поставляются уже готовыми, не требующими значительной подгонки на месте, что позволяет возводить стены без промедления.

Экономия времени и денег будет заметна с самого начала проведения строительных работ, поскольку массивный фундамент возводить не потребуется. При комплексном подходе профессиональная бригада может построить дом из SIP панелей под ключ всего за 3-4 месяца. При этом строительные работы можно проводить почти в любое время года, поскольку в процессе не будет необходимости применения различных жидких растворов и строительных смесей.

Панели соединяются практически без зазоров, что дает возможность не беспокоиться о появлении сквозняков. Хотя столь высокая герметичность накладывает необходимость обустройства достаточно эффективной отопительной системы. Также потребуется позаботиться о монтаже шумоизоляции.