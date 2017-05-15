15 Май, 2017


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Диван KLER: насладитесь комфортом

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in: Новости компаний
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Мягкая мебель – это возможность создать необычный, уютный, комфортный интерьер в помещении с теплой и по-настоящему семейной атмосферой. Это гармония каждого дома. Согласитесь, что после тяжелого трудового дня очень приятно устроиться на мягком, удобном диване и отдохнуть.

Стоит сказать, что мягкая мебель занимает особое место в истории любого дома и семьи.

Сегодня такая продукция представлена на рынке на любой вкус и предпочтения. Она имеет различную стоимость, форму, дизайн и стиль, конструкцию, фактуру. Ее выпускают многие производители, но только достойным отдается преимущество. Если вы предпочитаете качество, надежность, прочность и долголетие, то стоит обратить внимание на бренд КЛЕР.

Диван KLER – это элитная мебель европейского качества по абсолютно доступной цене для каждого, желающего приобрести элегантный, изысканный и оригинальный предмет интерьера.

Особенностью данного изделия является то, что его производят только из высококачественного, экологически чистого материала, разнообразие выбора которого способно удовлетворить даже самых изысканных и требовательных покупателей. Диван kler станет лучшим решением. У вас будет возможность купить мебель для своего интерьера, сделав его непринужденным и наполнив новыми красками, легкостью и изыском.

Среди основных характеристик данной модели можно выделить:

  • Многообразие ее вариаций.
  • Разнообразие конструктивных решений, например, с помощью несложных действий диван можно разобрать, сложить и т. д.
  • Каждый элемент, сам каркас и фурнитура произведены из прочного высококачественного материала (это комбинация металла с другими современными, не менее прочными и надежными материалами).
  • Обивка изделия также представлена в ассортименте, например, разнообразие тканей, кожа, кожзаменители и т. д.
  • Конструкция отличается легкостью в уходе и обслуживании.
  • Стоимость дивана доступна для каждого желающего.

Кроме того, подобная мебель может быть произведена и на заказ по индивидуальным размерам. Предлагается также выбор как угловых моделей, так и традиционных прямоугольных, с раскладным и не раскладным механизмом, в современном дизайне и стиле, в классическом исполнении.

Производят такую продукцию на современном оборудовании с применением разнообразных инновационных технологий. Именно поэтому диван KLER станет идеальным вариантом для любой гостиной и для разного интерьера.

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