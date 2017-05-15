Преимущества пластиковых окон



Пластиковые окна давно показали свои преимущества над старыми деревянными конструкциями. Но если вы до сих пор не заменили свои деревянные рамы на металлопластиковые окна, но собираетесь сделать это в ближайшее время, то стоит ознакомиться с некоторыми особенностями этих окон. Ведь на рынке представлен очень широкий выбор и часто разобраться в некоторых нюансах бывает достаточно непросто.

Пластиковые окна превосходят деревянные по целому ряду параметров. Современные пластиковые конструкции намного лучше удерживают в помещении тепло, что позволяет экономить на отоплении. Их не нужно периодически красить, чтобы защитить древесину от воздействия атмосферных явлений и влаги. Сегодня пластиковые окна в Самаре можно купить через интернет. Практически каждый производитель или дилер имеет собственный сайт, на котором можно узнать стоимость окон и заказать их доставку и установку. Воспользовавшись интернетом, вы сможете сэкономить много полезного времени и для покупки окон вам даже не нужно покидать собственный дом. На сайте вы сможете получить необходимую консультацию и договориться о проведении замеров ваших оконных проёмов. Стоит отметить, что замеры проводятся бесплатно.

Желательно приобретать пластиковые окна у надёжных компаний, которые уже давно работают на рынке в вашем городе или регионе. Также полезно ознакомиться с отзывами клиентов, которые уже пользовались услугами той или иной компании. Перед тем как заключить с компанией-поставщиком договор, стоит убедиться в наличии у неё всех разрешительных документов и сертификатов, которые подтверждают качество продукции.

Теплоизоляция является одним из важнейших критериев, который определяет качество пластиковых окон. Этот параметр во многом зависит от количества камер в оконном профиле и толщины самого профиля. Очень большую роль играет количество стёкол в стеклопакете и расстояние между ними. Оптимальным вариантом считается стеклопакет с тремя стёклами. После установки нужно обязательно убедиться в плотности закрывания окна, что должно обеспечиваться надёжными уплотнителями.