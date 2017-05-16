Какой материал для кровли выбрать?



В современном строительстве существует множество различных материалов, которыми можно покрыть крышу здания. Сложно разобраться в этом многообразии. При этом неправильно подобранный материал кровли может доставить множество неприятностей владельцу дома. В этой статье мы расскажем о достоинствах и недостатках различных кровельных материалов.

Металлические кровли широко распространены, различные их варианты можно встретить на любых зданиях. Основные разновидности: металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля. Все виды металлических покрытий отлично защищают от осадков, имеют небольшой вес на квадратный метр, устойчивы как к высоким, так и к низким температурам. Но у них есть серьезный недостаток: высокая шумность крыши. Поэтому ее не рекомендуется применять в жилых домах, где шум дождя будет сильно мешать жильцам.

Мягкая кровля лишена этого недостатка, она относится к “тихим” разновидностям кровельных материалов. При этом не хуже металлической защищает дом от капризов погоды, а долговечность ее существенно выше. Например, мягкая кровля Шинглас надежно прослужит от 50 до 70 лет, а при правильной эксплуатации – еще дольше. Производители выпускают мягкую кровлю самых разных расцветок, что позволяет создавать интересные дизайнерские решения. При этом цена мягкой кровли вполне доступна.

Шифер в наши дни используют там, где не важен внешний вид здания. Кроме того, шиферная крыша превращается в необслуживаемую, по такой крыше нельзя ходить даже человеку небольшого веса – шифер хрупок, а заменить один лист сложно.

Керамическая черепица – самый долговечный материал из всех используемых в строительстве частных домов. Но и самый дорогой. Кроме очень высокой цены самой черепицы, нужно понимать, что она очень тяжелая, и под нее требуется гораздо более прочная и дорогая стропильная конструкция, чем под любой другой вид кровли. Черепицу должны укладывать профессиональные работники, небольшая ошибка (особенно в местах смыкания скатов) может привести к протеканию.

Правильный выбор кровельного материала сделает ваш дом красивым, а жизнь в нем комфортной.