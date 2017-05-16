Какую фасадную краску выбрать?



Со временем любой фасад начинает нуждаться в покраске, так как старые покрытия под воздействием климата и прочих факторов приходят в негодность. Однако следует знать, какому виду красок лучше всего отдать предпочтение. Сейчас на рынке существует настолько большой выбор вариантов, что отдать предпочтение одному из них достаточно сложно для обычного человека.

Так, большой популярностью сейчас пользуются акриловые краски. Они характеризуются относительной простотой нанесения, поэтому работать с ними без труда смогут даже неопытные люди. Однако стоит помнить о том, что они обладают не самым высоким уровнем паропроницаемости, поэтому их не рекомендуется использовать для окрашивания, например, бань или жилых домов. Лучше всего наносить их на бетон.

Также достаточно распространены известковые краски. Основой в них является, как понятно из названия, известь. Они отличаются действительно высокой прочностью, но наносить их не очень просто. Впрочем, вы можете доверить ремонт фасадов сотрудникам специализированных компаний. В этом случае, у вас не возникнет с этим никаких проблем. Известковые краски отличаются очень низкой стоимостью, так что позволить их себе сможет любой желающий.

На рынке можно найти большой выбор силиконовых красок. Их главной особенностью является высокая влагозащита. Кроме того, к их преимуществам стоит отнести самоочищение. Все дело в том, что в их составе имеются специализированные смолы. Также важным параметром таких красок является то, что они не термопластичны, то есть не подвержены воздействию температуры. Это значит, что даже в сильный зной они не растекутся, не потеряют своих свойств. В отличие от акриловых, силикатные краски паропроницаемы, так что их можно будет наносить даже на жилые здания: никаких проблем с комфортом проживания у вас не возникнет.

Таким образом, выбирать краску для фасада нужно очень осмотрительно. При этом, вам нужно учитывать данные рекомендации. Ознакомившись с особенностями различных материалов, вы без труда сможете подобрать наиболее подходящий для себя вариант. Сейчас такую продукцию можно найти в любом магазине.