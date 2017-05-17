Обустройство ванной комнаты

Если вы решили сделать ремонт в ванной комната и поменять всю сантехнику, то несколько советов вы можете получить в этой статье.

И так вы стоите перед выбором, что выбрать ванную или душевую кабину? Во-первых, следует посмотреть недостатки и преимущества одного и второго варианта. Кабинка удобна тем, что занимает мало места в комнате. Кроме этого, вы можете экономить, так как не надо набирать целую ванну воды. Очень удобно тем, что кабинка закрывается и брызги воды не попадают на землю. И самое главное, что вам не следует ждать, пока наполниться ванная. То есть вы можете пойти и в ту же минуту принять душ. Кроме достоинств, при покупке душевой следует обратить свое внимание и на ее недостатки. Если у вас есть маленькие дети, то их не очень удобно будет купать там. Кроме этого при отсутствии стиральной машины, вы не сможете постирать в ручную. И самый главный недостаток в том ,что душевая кабина стоит в два раза дороже, чем ванная.

При покупке ванной учитывайте то, что вы можете расслабиться в ней. Кроме этого очень удобно купать детей и стирать вручную при необходимости. Хочется отметить тот факт, что современные ванны, которые оборудованы множеством различных функций не особо уступают по цене душевым кабинкам.

Вы можете также сделать свою ванную комнату еще современнее, если приобретете курну для хамама. Это атрибуты турецой бани. В интерете есть курна для хамама тут на сайте можно посмотреть совершенно бесплатно.

Вы можете также соорудить хамам самостоятельно. Только помните о том, что вам нужно будет достаточное количество денег, чтобы обустроить так свою ванную комнату. Лучше всего организовать турецкую баню у себя в частном доме, так как вам понадобятся два рядом расположенных помещения. Для оформления такой бани следует обязательно приобрести мрамор, которым будут покрыты и стены и пол. Кроме мрамора можно также использовать и керамическую плитку. Курна представляет собой, выполненную из мрамора урну, которая располагается в одной комнате, а во второй будет находится небольшой бассейн.

Надеемся, что эта статья помогла вам сделать соответствующий выбор для вашей комнаты.