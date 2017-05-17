Офисы нового поколения – 7 причин провести 1 июня с OfficeNext

1-го июня в Даниловский Event Hall состоятся форум Business & Design Dialogue и премия Best Office Awards, организованные порталом OfficeNext. Почему всем, кто хочет организовать офисы нового поколения, имеет смысл потратить время на эти ивенты?

1. Как системно менять подходы к организации труда. Исследование “Офис будущего” от СИБУР, новое пространство для госкорпорации Росатом – внедрение новых стандартов организации рабочей среды при реновациях и реконструкциях в фокусе первой сессии конференции.

2. Гибкие офисы и agile решения. В насыщенной программе конференции одна из сессий будет посвящена гибким офисам. Удаленная работы, многофункциональные пространства, HR политика и современные IT решения станут предметом дискуссий административных и HR директоров.

3. Второе дыхание офисной недвижимости. Коворкинг, коливинг и другие новые формы офисной работы станут предметом обсуждения экспертов в сессии, организованной при поддержке Экспертного Совета по редевелопменту при РГУД.

4. Change management: искусство смены обстановки. Проблемы и способы их решения при поиске идеального помещения, а также варианты управления изменениями обсудят заказчики-арендаторы на сессии, организованной при поддержке компании ILM.

5. Световой дизайн и архитектура. Потенциал офисных проектов на стыке освещения и архитектуры станет темой специальной сессии. Что должен знать заказчик об освещении в офисе и алгоритмах взаимодействия с архитекторами, светодизайнерами и светотехническими бюро?

6. Новые концепты от архитекторов. В рамках проекта Trend Rooms десять ведущих российских архитектурных бюро с помощью известных брендов и поставщиков мебели, освещения и материалов представят инсталляции на тему актуальных тенденций организации офисных и общественных пространств.

7. Какие офисы станут новыми ориентирами в 2017 году? Best Office Awards – престижная премия присуждается заказчикам и архитекторам офисных и общественных интерьеров. После насыщенной деловой программы вечером гостей ждёт праздничная атмосфера церемонии вручения премии, бар, фуршет, живая музыка и networking экстра-класса.

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