Кластерам – зеленый коридор

12 мая 2017 года завершила свою работу II Санкт-Петербургская международная конференция кластеров “Кластеры открывают границы”.

Зеленый коридор», собравшая более 400 участников, в числе которых представители органов федеральной и региональной государственной власти, профильных некоммерческих организаций и профессиональных объединений России, стран ближнего и дальнего зарубежья и институтов поддержки из различных регионов России, Германии, Израиля, Индии, Испании, Тайваня, Финляндии и Франции.

Организатором мероприятия выступил Центр кластерного развития Санкт-Петербурга АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Мероприятие прошло при поддержке и участии Министерства экономического развития РФ, Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, профильных федеральных и региональных министерств и ведомств.

Конференция стала крупнейшим специализированным мероприятием в России по кластерному взаимодействию.

Программа конференции строилась на консолидации лучших практик кластерного развития и взаимодействия по четырем направлениям:

• Global Vision – международный опыт, выход на внешние рынки, семинары иностранных экспертов;

• Окружающая среда кластеров – государство, НТИ, вузы, ЦКР и институты власти;

• Кластеры. Фокус на лидерах роста – образовательные семинары, кадровая политика, кластерные проекты по развитию кластерного потенциала;

• Межкластерное взаимодействие при реализации кластерных проектов – применение и возможности внедрения эко-технологий через реализацию кластерных проектов, отраслевые мероприятия кластеров СПб.

За два дня работы конференции более 80 спикеров поделились с участниками своим опытом и экспертизой по заявленным темам. В целом, во время II Санкт-Петербургской международной конференции кластеров проведено пленарное заседание, 12 круглых столов, стратегическая сессия, 3 обучающих семинара и мастер-класс с участием ведущих российских и зарубежных экспертов.

Важным результатом конференции стало принятие резолюций с рекомендациями для федеральных и региональных органов исполнительной власти. Так, для Минэкономразвития РФ подготовлены предложения по расширению списка услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства. В Правительство Санкт-Петербурга поступит инициативный проект Концепции кластерного развития региона. В будущем, этот определит направления и форматы взаимодействия субъектов кластерной среды Санкт-Петербурга с комитетами городского Правительства. Еще одно перспективное для промышленного и экономического развития

Санкт-Петербурга направление было определено по результатам стратегической сессии для кластеров-лидеров. Принятый по итогам мероприятия документ предлагает оптимизировать систему управления кластеров, объединяющих мировых отраслевых чемпионов. Пилотный проект такой цифровой системы управления будет реализован в Санкт-Петербурге.

Международная конференция кластеров проводилась в Петербурге уже второй раз и по словам Марины Зининой, директора Центра кластерного развития Санкт-Петербурга, стала эффективной рабочей площадкой для консолидации лучших практик в области кластерного взаимодействия. Такие ежегодные встречи призваны устранить основные проблемы кластерной модели развития региональных экономик, наладить информационное сотрудничество и действующие деловые связи между отраслевыми ассоциациями компаний-лидеров.