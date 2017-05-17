Как выбрать офисные перегородки



Офисные перегородки являются неотъемлемой частью практически каждого современного офиса. Они позволяют отделять рабочую зону от зоны отдыха, создавать оптимальные условия для продуктивной работы персонала и сделать офисное помещение по-настоящему комфортным. Сегодня на рынке представлен достаточно широкий выбор таких перегородок.

Они отличаются прежде всего материалом, который использовался при их изготовлении. Наиболее распространение получили офисные перегородки из пластика, стекла, ДСП и поликарбоната.

Стеклянные перегородки всегда выглядят стильно и позволяют визуально расширить пространство. А если использовать прозрачные стеклянные перегородки, то это создаст в офисе особую атмосферу и подчеркнёт открытую политику компании. Такой офис подчёркивает доверительное отношение как начальства к своим подчинённым, так и наоборот. При установке таких перегородок стоит помнить о том, что стекло является достаточно хрупким материалом и разбить такую перегородку можно очень просто. На сайте Peregorod вы сможете найти прекрасный выбор офисных перегородок различного типа. Там вы сможете подобрать перегородки из любого материала, заказать их изготовление под размер вашего помещения, а также договориться о доставке и монтаже этих конструкций. Большой опыт в изготовлении офисных перегородок и мебели для офисов позволяет этой компании решать любые вопросы, связанные с организацией пространства в офисах и кабинетах.

Перегородки для офисов бывают раздвижными, цельными и передвижными. Цельные перегородки позволяют создать максимально защищённое от любого внешнего воздействие рабочее пространство. Они обладают неплохой звукоизоляцией и выглядят очень стильно и прекрасно вписываются в дизайн любого офиса. А вот если ваша компания часто меняет место дислокации, то стоит рассмотреть вариант с покупкой передвижных перегородок. Такие конструкции можно легко перемещать с одного места на другое, что позволяет быстро менять облик всего помещения офиса.