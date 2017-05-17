В Екатеринбурге открывается крупнейший на Урале логопарк

Уже летом застройщик передаст X5 Retail Group первую очередь ТЛК «Кольцово», построенную специально для арендатора. Параллельно на площадке уже проектируются новые терминалы по принципу built-to-suit.

Оптово-распределительный центр для X5 Retail Group в составе логопарка «Кольцово» откроется уже этим летом. Об этом РБК сообщил девелопер проекта, генеральный директор ГК «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер.

ТЛЦ «Кольцово» — крупнейший на Урале складской комплекс, общая площадь которого составляет 83 гектара. Оптово-распределительный центр X5 Retail Group представляет собой комплекс помещений под склады А-класса общей площадью 36126 квадратных метров и вместимостью до 6,5 тысяч тонн.

«В комплекс входят морозильные камеры, сухой склад, уникальный для Екатеринбурга автоматизированный комплекс дозревания тропических фруктов и не только, — рассказал РБК Владимир Городенкер. — Этот объект мы проектировали под индивидуальные стандарты заказчика, по характеристикам он отвечает всем передовым требованиям современной складской логистики. В мае мы передадим объект заказчику под расстановку оборудования, а полностью функционировать площадка должна начать в июле 2017 года».

По данным экспертов рынка складской недвижимости, сегодня в России большинство логистических проектов реализуется по принципу built-to-suit. По разным оценкам, доля таких проектов составляет от 70% до 90%. При этом рынок испытывает жесткий дефицит готовых спекулятивных складов класса А, и по прогнозам аналитиков, этот дефицит будет сохраняться в ближайшие годы.

При том, что общее количество складов растет, ужесточаются требования к ним, и если компания не находит подходящий склад, ей проще построить его под себя. Для девелоперов сделка позволяет минимизировать риск: по договору компания-заказчик обязуется оплатить все работы. Поэтому у застройщиков этот стандарт обретает все большую популярность.

«Уже на сегодняшний день X5 Retail — якорный, но не единственный инвестор, — комментирует Владимир Городенкер. — Сейчас мы ведем проектирование еще для нескольких логистических комплексов и торгово-сервисных центров».

По словам девелопера, спрос со стороны арендаторов в Екатеринбурге проявляется именно в кольцовском направлении. Это объясняется выгодным положением с точки зрения разного вида транспорта, а также максимальной приближенностью логопарка к центру Екатеринбурга. Вторая причина — по соседству с объектом находятся международный выставочный центр «Екатеринбург-EXPO», еще несколько больших логистических комплексов, несколько крупных рынков стройматериалов и комплектующих. «Все это вместе генерирует огромные круглосуточные транспортные потоки вокруг логопарка, а высокий трафик — это всегда рост капитализации. Далеко не все ТЛЦ могут предложить такой комплекс преимуществ, поэтому в нас заинтересованы многие крупные игроки рынка логистики», — отмечает Владимир Городенкер.