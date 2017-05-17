Как выбрать карманный фильтр?



Всем известно, что чистый воздух очень хорошо влияет на здоровье. Однако в наше время существует огромное количество различных факторов, которые вызывают его загрязнение. Полностью избавиться от вредных веществ в воздухе не возможно, но очистить воздух от них можно с помощью специального карманного фильтра. В этой статье вы узнаете о том, на что обратить внимание при его покупке.

В первую очередь при покупке фильтра, огромное внимание стоит уделить материалу из которого он изготовлен. Он должен быть прочным и надежным. Обратите внимание на такой фильтр, у которого рама изготовлена из пластика или она цинковая. Посмотрите на то, чтобы карман был был выполнен из термопластика. Но не рекомендуется покупать фильтр у которого он сделан из синтетических материалов, так как он долго вам не прослужит. Посмотрите, чтобы он был закреплен с помощью металлических спиц.

Стоит обратить внимание и на внутренние швы карманного фильтра. Внимательно осмотрите их, чтобы они были проклеены хорошо. От этого зависит насколько герметичным и прочным будет фильтр. Также следует уточнить у продавца о токсичности материалов из которого изготовлен карманный фильтр.

В настоящее время существует огромное количество различных моделей фильтров. Так, очень хорошо себя зарекомендовал карманный фильтр f7 для очистки воздуха. Его широко используют в садах, школах ,а также больницах.

При установке карманного фильтра следует помнить о том, что ему ни страшны не сильный мороз, не жаркая погода. Единственное ,что может повлиять на его работу, так это газовые взвеси. Поэтому рекомендуется устанавливать данное оборудование подальше от таких веществ.

Устанавливать карманный фильтр следует с осторожностью. Только не стоит делать это самостоятельно. А лучше всего позвать специалистов, которые сделают это на профессиональном уровне и вы сможете не беспокоиться об этом

При покупке карманного фильтра следует уточнить также наличие гарантийного талона. Это даст вам возможность осуществить его ремонт в случае поломки. Если вы будите использовать данные советы, то непременно купите хороший карманный фильтр