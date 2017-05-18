ГК АЛЮТЕХ расширила гарантийные обязательства на ворота до 10 лет

ГК «АЛЮТЕХ» продлила срок гарантии на секционные ворота: с мая 2017 года он составляет 10 лет.

Это означает, что на протяжении как минимум 10 лет эксплуатации гаражные и промышленные ворота надежно защищены от появления сквозной коррозии на сэндвич-панелях, направляющих профилях, элементах из оцинкованной и нержавеющей стали.

Продление гарантийного срока эксплуатации ворот стало возможным благодаря совокупности решений, применяемых для антикоррозийной защиты секционных ворот «АЛЮТЕХ»:

Переход на полиуретановый грунт . Большое значение для антикоррозийной защиты имеет подготовка изделия к покраске. На стальную ленту, из которой изготавливается полотно секционных ворот «АЛЮТЕХ», наносится полиуретановый грунт. Данное покрытие содержит максимальное количество противокоррозионных добавок и является наиболее эластичным, что делает поверхность ворот устойчивым к образованию трещин и расслаиванию.

Большое значение для антикоррозийной защиты имеет подготовка изделия к покраске. На стальную ленту, из которой изготавливается полотно секционных ворот «АЛЮТЕХ», наносится полиуретановый грунт. Данное покрытие содержит максимальное количество противокоррозионных добавок и является наиболее эластичным, что делает поверхность ворот устойчивым к образованию трещин и расслаиванию. Увеличение толщины подготовительного грунта в 2,5 раза: теперь вместо 5-7 мкм она составляет 14-16 мкм.

Высокой стойкости секционных ворот «АЛЮТЕХ» к коррозии также способствует использование полиуретанового покрытия с частицами полиамида (ПУР-ПА) — специальное декоративное покрытие толщиной в 20-25 мкм, которое за счет твердости и эластичности выдерживает мелкие механические повреждения (истирание, царапины) и, как следствие, не допускает появления коррозии. К тому же поверхность секционных ворот, окрашенная полиуретановым составом, легко переносит колебания температуры и влажности, а также взаимодействие с бытовыми моющими средствами.

Использование современных материалов, следование жестким стандартам качества и контроль на всех этапах изготовления — все это позволило расширить гарантию на секционные ворота «АЛЮТЕХ» до 10 лет, обеспечивая надежность их работы и устойчивость к коррозии в течение всего срока службы.

Для заказа секционных ворот «АЛЮТЕХ» можно обратиться к представителям группы компаний в конкретном регионе.

Справка:

Группа компаний «АЛЮТЕХ» — лидер рынка роллетных систем, ведущий поставщик секционных ворот и алюминиевых профильных систем в Восточную и Западную Европу. В составе холдинга — более 20 сбытовых компаний и локальных складов в СНГ и Европе, а также 5 производственных предприятий, расположенных в Беларуси, России и Украине. Благодаря высокой надежности, безопасности и эстетичности продукция «АЛЮТЕХ» пользуется популярностью в более чем 65 странах Восточной и Западной Европы, Азии, Африки, а также в США и Канаде.