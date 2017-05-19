Что такое реставрационная лицензия?

Лицензия – это особый документ, который является разрешением на определённые виды работ (указываются в документе). Обратите внимание на то, что для проведения предприятием или частным лицом реставрационных работ также необходима лицензия. Без неё нельзя возрождать, восстанавливать и воссоздавать памятники. Государство не спроста приняло соответствующее решение, ведь культурное наследие важно защищать, ведь специалисты, которые не умеют опыта работы, могут нанести сильный вред.

Стоит обратить внимание на то, что документ выдаётся Министерством культуры и имеет неограниченный срок действия. Если у предприятия есть лицензия на сохранение памятников и их реставрацию, то только в таком случае можно специалистам выполнять свою работу.

Что необходимо предприятию для того, чтобы получить лицензию на проведение реставрационных работ? В-первую очередь стоит отметить, что эта процедура может сильно затянуться, ведь важно предоставить определённый пакет документов. Это не только уставные документы предприятия, но также свидетельства и дипломы специалистов, которые будут проводить реставрационные работы. Также важно подтвердит их профессиональный уровень и стаж. Сбор всех необходимых документов может сильно затянуться.

Что предпринять в тех случаях, если вашим специалистам не хватает стажа работы и следовательно предприятие не может получить лицензию? Возможно, вы собрали пакет необходимых документов, но у вас нет времени для всех длительных, бюрократических процедур? В таком случае лучше обратится за помощью в фирмы, которые специализируются на таких услугах. Следовательно все будет сделано очень быстро, без нервотрепки и суеты. Необходимо помнить о том, что такие услуги платные, но лицензию вы получите намного быстрее, если будете самостоятельно оформлять все документы. Рекомендуется обращаться в те компании, которые на протяжении длительного времени предоставляют такого рода услуги, у которых весомая репутация и большой опыт работы. Для переоформления лицензии также стоит обращаться к специалистам – это быстро и выгодно.