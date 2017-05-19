Свойства керамической плитки



Облицовочным материалом, который по праву заслужил популярность у потребителя считается керамическая плитка. В течение долгих лет, как показала практика, она хорошо зарекомендовала себя в процессе эксплуатации. Выпускается плитка для стен или напольного покрытия различных размеров и цветовой гаммы, что позволяет выбрать оптимальное решение.

Особенности технологий в процессе производства позволяют улучшать физические свойства готовой продукции. Плитка может приобрести большую твердость, прочность и при этом иметь меньший вес. К примеру, для облицовочных внешних работ, увеличивают термостойкость изделий. Напольная плитка для вестибюлей, коридоров имеет более высокие ударопрочные характеристики.

В качестве архитектурных элементов отделки каминов, арок и ниш используют облегченный вариант пористой плитки. Благодаря такому разнообразию керамической плитки, можно выбрать именно ту, которая будет предназначена для конкретной цели без ущерба качественных показателей.

Большой ассортимент данного вида товара предлагается интернет-магазинами, такими как http://vmireplitki.ru/ , где представлен каталог керамической плитки от различных производителей в разном ценовом диапазоне. Это позволяет осуществить выбор как настенной, так и напольной плитки для облицовки ванной комнаты, кухни или другого помещения от одного производителя.

Отличается керамическая плитка и таким немаловажным показателем как экологичность, так как ее основным компонентом является натуральный ингредиент – глина. Поэтому использование такого материала считается безопасным, так как он не вызывает аллергических реакций. Именно поэтому в большинстве случаев плавательные бассейны облицовывают именно керамической плиткой.

Керамика отличается высоким сроком службы, составляющим 30-40 лет. Достигается такой показатель благодаря особому эмалевому покрытию, являющемуся надежным барьером от влаги, солнечных лучей и температурных перепадов. С помощью такого материала доступны любые дизайнерские решения, декор, так как он выглядит привлекательно и эстетично.