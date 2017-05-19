Заливаем дорожку из бетона своими руками



Если вы собрались залить дорожку около дома своими руками, то тогда эта статья для вас.

Во-первых, следует определиться с материалом, из которого будет выполнена ваша дорожка. В этой статье речь пойдет о бетонной дорожке и о технологии ее заливки. Начинать необходимо с того, что следует отметить ту местность, где вы собираетесь сделать ее. После тог

о, как вы сделали все соответствующие разметки, в этом же месте необходимо выкопать траншею. С нее следует снять поверхностный слой, и если имеются корни деревьев и кустов, то их также следует обязательно убрать. После этого ее следует хорошо выровнять и утрамбовать. Рекомендуется на дно уложить слой геотекстиля, который не даст возможности спадать вниз материалу, который будет уложен там, и предотвратить появление пустот. При появлении их, туда может попасть вода, которая вызовет появление трещин в бетоне.

После этого на дно траншеи плотно укладывается песок. И только после этого можно заливать дорожку бетоном. Только предварительно решите, будет бордюр или нет. Для того, чтобы на дорожке не образовывались лужи, ее следует сделать под наклоном. Увидеть пошаговую инструкцию с фото, как следует сделать дорожку из бетона, вы сможете на сайте https://migard.ru/kak-pravilno-zalivat-beton/ совершенно бесплатно.

Опалубку можно установить из досок, а в тех местах, где будет ее изгиб, можно поставить жесть или другой мягкий материал. Прежде чем заливать дорожку бетоном, следует подготовить раствор, который может быть с наполнителем и без него. Итак, для того, чтобы залить дорожку, вам понадобится цемент, арматура в виде металлической сетки. Она укладывается внахлест одна на другую и скрепляется с помощью алюминиевой проволоки, чтобы предотвратить появление коррозии. Если вы думаете, что можно обойтись без арматуры, то не получится, так как именно она придает бетону прочность и надежность. Когда вы все необходимые материалы подготовили, то следует обильно смочить дно траншеи водой, чтобы она не ушла из приготовленного раствора.

Помните о том, что приготовленный бетонный раствор следует использовать сразу и не давать ему возможности высыхать.